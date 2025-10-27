Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Μπερναμπέου δίπλα στην Πενέλοπε Κρουζ - Η viral φωτογραφία (pic)

Την ώρα που ο Παναθηναϊκός AKTOR «καθάριζε» με άνεση τον Προμηθέα Πάτρας στο «T-Center», ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επέλεξε να βρεθεί… μερικά χιλιόμετρα πιο δυτικά. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ταξίδεψε στην Ισπανία και έδωσε το «παρών» στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ντέρμπι του πλανήτη, ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα, στο υπερσύγχρονο «Santiago Bernabeu».

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού δεν θα μπορούσε παρά να παρακολουθήσει το clasico από τις σουίτες των VIP, έχοντας στο πλευρό του τον γιο του, Παύλο. Εκεί, μάλιστα, είχε μια ιδιαίτερη… κινηματογραφική συνάντηση: πόζαρε δίπλα στην Ισπανίδα σταρ του Hollywood, Πενέλοπε Κρουζ, γνωστή φαν της Ρεάλ.

Η φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram «έκλεψε» την παράσταση, με τον Γιαννακόπουλο να γράφει κάτω από τη δημοσίευση «Φύγαμε για τα Oscars», σε μια ξεχωριστή δημοσίευση από τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ.

