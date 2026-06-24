Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αποχαιρέτησε τον πατέρα Νικόλαο, τον ήρωα που υποδύθηκε τα τελευταία δύο χρόνια στη σειρά «Άγιος Έρωτας» του Alpha.

Λίγες ώρες μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου, ο αγαπημένος ηθοποιός μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για ένα τηλεοπτικό ταξίδι που, όπως παραδέχτηκε, τον σημάδεψε τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Το συγκινητικό «αντίο» στον πατέρα Νικόλαο

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος μίλησε για τον ιδιαίτερο δεσμό που ανέπτυξε με τον ρόλο του πατέρα Νικόλαου, έναν χαρακτήρα που βρέθηκε αντιμέτωπος με δύσκολες αποφάσεις, εσωτερικές συγκρούσεις και προσωπικές δοκιμασίες.

«Σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα Νικόλαο με ευγνωμοσύνη. Για όσα μου χάρισε ως ρόλος, για όσα με δίδαξε ως άνθρωπο και για όσα μοιραστήκαμε μαζί σας αυτά τα δύο χρόνια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός τόνισε πως ο συγκεκριμένος ρόλος δεν ήταν απλώς μια ακόμη επαγγελματική πρόκληση, αλλά μια εμπειρία που τον βοήθησε να εξελιχθεί και να ανακαλύψει νέες πτυχές του εαυτού του.

Το μεγάλο ευχαριστώ σε συντελεστές και τηλεθεατές

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της σειράς, από τους συναδέλφους του και τους σκηνοθέτες μέχρι τους τεχνικούς, τους ανθρώπους της παραγωγής και το κανάλι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον σεναριογράφο Άγγελο Χασάπογλου και την ομάδα του για τη δημιουργία ενός χαρακτήρα με βάθος και ψυχή, αλλά και στον σκηνοθέτη Πιέρο Ανδρακάκο για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του.

Ξεχωριστό ήταν και το ευχαριστώ του προς το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο αγκάλιασε τη σειρά και τον ήρωά του από την πρώτη στιγμή.

«Η μεγαλύτερη δικαίωση για έναν καλλιτέχνη είναι να βλέπει κάτι που πίστεψε βαθιά να βρίσκει θέση στις καρδιές των ανθρώπων», ανέφερε.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος αποχαιρέτησε οριστικά τον πατέρα Νικόλαο με μια φράση που συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους:

«Ο πατέρας Νικόλαος ολοκληρώνει το ταξίδι του. Εγώ κρατώ το φως που άφησε πίσω του».