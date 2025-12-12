Ο Δημήτρης και ο Γιάννης συγκινούν - Οι ευχές τους που πραγματοποίησε το Make a Wish (video)

Ο ξεχωριστός τηλεμαραθώνιος «United With Athletiko», ο οποίος γίνεται για καλό σκοπό, χάρισε μια μοναδική στιγμή γεμάτη συγκίνηση, με πρωταγωνιστές δύο παιδιά που πέρασαν δύσκολες στιγμές στο παρελθόν.

Στο Athletiko μίλησαν και δύο παιδιά που είδαν τις ευχές τους να γίνονται πραγματικότητα μέσω του Make-A-Wish: ο Δημήτρης και ο Γιάννης.

Το δεντρόσπιτο του Γιάννη και το ταξίδι του Δημήτρη για να δει από κοντά την Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ, έγιναν πράξη, με τους δύο νεαρούς να συγκινούν περιγράφοντας τις μοναδικές εμπειρίες τους.