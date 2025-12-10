Ο Δημήτρης Κουρέτας στο πλευρό των αγροτών της Θεσσαλίας - Τραγούδησε μαζί τους και... Περπινιάδη

Δίπλα στους αγρότες είναι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος συνομίλησε επί ώρες με παραγωγούς, εξηγώντας γιατί η ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την περιοχή.



Χρησιμοποιώντας μάλιστα το κινητό του, τους έδειχνε δορυφορικές εικόνες και πραγματικά δεδομένα βροχόπτωσης από τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, επιχειρώντας να αποτυπώσει την κατάσταση στο πεδίο.

Ωστόσο, το βράδυ της Τρίτης 9 Νοεμβρίου στη Νίκαια, το κλίμα άλλαξε... Όπως κατέγραψε ο Σπύρος Τσαντόπουλος, ο Δημήτρης Κουρέτας έστησε μια αυτοσχέδια κομπανία με αγρότες και τραγούδησε το «Άνοιξε γιατί δεν αντέχω» του σπουδαίου Στέλιου Περπινιάδη, χαρίζοντας μια ανάλαφρη στιγμή μέσα στην ένταση των ημερών.