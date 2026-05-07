O Δημοσχάκης προτείνει... ψυχομετρικά τεστ για τους υποψήφιους βουλευτές

Ζωηρή η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ αν κρίνουμε από τις σκέψεις που έχουν ακουστεί από τους «γαλάζιους» βουλευτές.

Ξεχώρισα την πρόταση του Τάσου Δημοσχάκη - βουλευτή από τον Έβρο ο οποίος ζήτησε... ψυχομετρικά τεστ για όλους όσοι θέλουν να είναι εφεξής υποψήφιοι βουλευτές.

Δεν ξέρω εάν ο στρατηγός - επίτιμος αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας - έχει στο μυαλό του κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που μπορεί να κοπούν στη διαδικασία των συγκεκριμένων τεστ αλλά ανατρέχοντας στις σχετικές ιστοσελίδες, σας παραθέτω τις κατηγορίες που περιλαμβάνων τα εν λόγω τεστ:

Τεστ Προσωπικότητας, Διαγραμματικός Συλλογισμός, Αριθμητικός Συλλογισμός, Λεκτικός Συλλογισμός, Χωρικός Συλλογισμός.

Πάνω σε αυτά θα πρέπει να εξεταστούν - κατά την πρόταση Δημοσχάκη - οι υποψήφιοι βουλευτές εάν θέλουν να διεκδικήσουν τον σταυρό...