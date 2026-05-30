Ο διοικητής του Ασκληπιείου Βούλας ανέβασε φωτογραφία με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, βρέθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας για προληπτικούς λόγους, στο πλαίσιο του ετήσιου ιατρικού ελέγχου (check-up) που πραγματοποιεί. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.

Μάλιστα, ο ξάδερφός του, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο οποίος είναι διοικητής του νοσοκομείου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Είμαστε γεροί, είμαστε δυνατοί, είμαστε μαζί!».