Ο «διπρόσωπος» Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ - Αήττητο το «τριφύλλι» με τον Ισπανό στην Ευρώπη

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ συνεχίζει να βαδίζει σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετους δρόμους τη φετινή σεζόν. Ενώ στις εγχώριες διοργανώσεις η ομάδα παλεύει να βρει σταθερότητα για να εξασφαλίσει την παρουσία της στα playoffs της Stoiximan Super League, στην Ευρώπη το «τριφύλλι» παρουσιάζει ένα πρόσωπο συμπαγές, ψυχωμένο και, πάνω από όλα, αήττητο.

Η πρόσφατη ισοπαλία (2-2)κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, για την πρώτη αναμέτρηση των playoffs του Europa League, διεύρυνε το εντυπωσιακό σερί του 65χρονου Ισπανού τεχνικού. Υπό την καθοδήγηση του Μπενίτεθ, οι «πράσινοι» μετρούν πλέον έξι ευρωπαϊκά παιχνίδια χωρίς ήττα (2 νίκες, 4 ισοπαλίες.

Μοιραίος Λαφόν, ωραίος Τεττέη

Οι πράσινοι έφτασαν κοντά στη νίκη με τον Τεττέη να κάνει ότι θέλει κόντρα στην άμυνα της Πλζεν, δύο λανθασμένες επεμβάσεις του Λαφόν όμως διαμόρφωσαν το τελικό 2-2 στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League στο ΟΑΚΑ.

Οι Τσέχοι προηγήθηκαν μόλις στο 11' με το δυνατό σουτ του Βισίνσκι και την ανεπιτυχή προσπάθεια επέμβασης του Λαφόν, με την ισοφάριση να έρχεται στο 31' από τον Τεττέη μετά από την άψογη σέντρα του Κυριακόπουλου. Ο επιθετικός του «τριφυλλιού» πέτυχε ένα υπέροχο γκολ μετά από ατομική προσπάθεια στο 61', ένας κακός υπολογισμός του κίπερ του Παναθηναϊκού στο σουτ του Λάντρα (80') όμως έγραψε τον επίλογο του αγώνα.

Τα αποτελέσματα στην Ευρώπη επί Μπενίτεθ

06/11 Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1

27/11 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1

11/12 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0

22/01 Φερενστβάρος – Παναθηναϊκός 1-1

29/01 Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1

19/02 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Παρά την πικρία για τον τρόπο που διαμορφώθηκε το τελικό σκορ, ο Παναθηναϊκός παραμένει ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης και πλέον πάει στην Τσεχία με απόλυτο στόχο την πρόκριση, σε μια χρόνια που η Ευρώπη αποτελεί το φάρμακο, για την απογοητευτική πορεία και τις εμφανίσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα.