Ο Δούκας στήνει «ομάδα» (όχι εδώ) αλλά στις Βρυξέλλες...

«All we need is house!». Με αυτή την πρόταση κυκλοφορούσε επί δύο ημέρες στις Βρυξέλλες, ο Χάρης Δούκας. Και αυτό γιατί ο δημάρχος Αθηναίων, σε όλες τις συναντήσεις που πραγματοποίησε στο περιθώριο της συνεδρίασης της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έθετε ζητήματα για την κοινωνική ατζέντα, συνολικά. Ειδικά, για την κοινωνική κατοικία και κονδύλια για αυτήν.



Τα είπε στον -σύντροφο, αριστερό Σοσιαλιστή- Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στην Ιρίν Τινάγλι, πρόεδρο της ειδικής επιτροπής για την Κρίση Στέγασης και προφανώς στον αρμόδιο Επίτροπο, Νταν Γιόργκενσεν

Και επειδή η στεγαστική κρίση δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα -και μόνο της Αθήνας- ο Χάρης Δούκας συνασπίστηκε με ακόμα εννέα δημάρχους, φτιάχνοντας την ομάδα των «δέκα δημάρχων», που θέτουν μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της κοινωνικής στέγης.



Ανάμεσα τους, βρίσκονται οι δήμαρχοι Βαρκελώνης, Ρώμης, Βουδαπέστης, Μπολόνιας και Παρισίου.

Δεν χρειάζεται να σας πως, πως πρόκειται για ένα από τα πεδία που βρίσκεται στις ύψιστες προτεραιότητες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτό της στεγαστικής κρίσης.