Ο Δούρειος Ίππος «καταλαμβάνει» την πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ένα γιγάντιος Δούρειος Ίππος εμφανίστηκε μέσα σε μια νύχτα στην πλατεία Τραφάλγκαρ για να σηματοδοτήσει την κυκλοφορία της τελευταίας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», στο Λονδίνο.

Το έργο ύψους 11 μέτρων έχει ανεγερθεί πάνω σε βάση από άμμο, ανάμεσα στα διάσημα χάλκινα λιοντάρια και τα σιντριβάνια της πλατείας, ακριβώς κάτω από τη Στήλη του Νέλσον, μεταμορφώνοντας έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους του Λονδίνου σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό θέαμα.

Με βάρος περίπου τεσσάρων τόνων, η κατασκευή του γλυπτού διήρκεσε έξι εβδομάδες, με 45 σχεδιαστές, χαλυβουργούς, κατασκευαστές και μηχανικούς να συμμετέχουν στο έργο. Οι διοργανωτές αποκάλυψαν ότι χρειάστηκαν περίπου 300 ώρες για την ολοκλήρωσή του, πριν μεταφερθεί στο κέντρο του Λονδίνου και συναρμολογηθεί.



Το άλογο κατασκευάστηκε στο Κάρντιφ και διένυσε απόσταση άνω των 450 μιλίων για να φτάσει στην πρωτεύουσα, γράφει η Mirror. Κατασκευασμένο από χάλυβα, υαλοβάμβακα, πολυστυρένιο, άμμο και ρητίνη, έχει σχεδιαστεί ώστε να αντικατοπτρίζει το ξεθωριασμένο ξύλινο άλογο που εμφανίζεται στο μυθικό επικό δράμα του Νόλαν, το οποίο αντλεί έμπνευση από τη διαχρονική ιστορία του Ομήρου.

Παράλληλα με την εγκατάσταση, οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν μια έκθεση με εικόνες από την ταινία και φωτογραφίες από τα παρασκήνια, καθώς και έναn διάδρομο με φλεγόμενες δάδες εμπνευσμένες από την παραγωγή.

Στη συνέχεια, η εγκατάσταση θα μεταφερθεί στο Westfield London στο White City, όπου θα εκτίθεται παράλληλα με τη φωτογραφική έκθεση έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.



Η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό.

