Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά είχε εργαστεί για CIA και αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν

Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς στις ΗΠΑ, οι οποίοι δέχτηκαν πυρά στο κέντρο της Ουάσιγκτον, σε απόσταση μικρότερη των δύο τετραγώνων από τον Λευκό Οίκο. Η δήμαρχος της πόλης έκανε λόγο για «στοχευμένη επίθεση», ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική ενέργεια», συνδέοντάς το με τη μεταναστευτική πολιτική.

Ο φερόμενος δράστης, 29χρονος Αφγανός υπήκοος, συνελήφθη επί τόπου αφού πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της εμπλοκής. Οι αρχές διευκρινίζουν ότι τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε εργαστεί στο παρελθόν με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και τη CIA στο Αφγανιστάν, πριν μεταφερθεί στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021 μετά την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων.

Το χρονικό της επίθεσης στους εθνοφρουρούς

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:15 τοπική ώρα, όταν ο ύποπτος πλησίασε γωνία δρόμου και άνοιξε πυρ εναντίον εθνοφρουρών που πραγματοποιούσαν πεζές περιπολίες. Άλλα μέλη της δύναμης τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Οι δύο στρατιώτες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, όπως επιβεβαίωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Αρχικά επικράτησε σύγχυση σχετικά με την κατάστασή τους, με τον κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνιας να ανακοινώνει λανθασμένα τον θάνατό τους, πριν ανασκευάσει.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του υπόπτου:

Πολιτικές αντιδράσεις και μεταναστευτικό

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας το περιστατικό από τη Φλόριντα, έκανε λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια» και εξαπέλυσε επίθεση στη μεταναστευτική πολιτική, δηλώνοντας ότι η κυβέρνησή του πρέπει να «επανεξετάσει όλους τους φακέλους» Αφγανών που μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ το 2021.

Λίγο αργότερα, η υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS) ανακοίνωσε ότι «παγώνει» επ’ αόριστον την επεξεργασία αιτημάτων μετανάστευσης Αφγανών υπηκόων.

Ο πρόεδρος προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «πράξη μίσους» και «σατανική ενέργεια», ενώ έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη απειλή εθνικής ασφάλειας» λόγω μεταναστευτικών ροών.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Παρά τη ρητορική περί «τρομοκρατίας», οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για οργανωμένο κίνητρο ή για σχέσεις του υπόπτου με τρομοκρατικές ομάδες. Ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο χαρακτηρισμός «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς αφορά συστηματικές επιθέσεις κατά άμαχων πληθυσμών και όχι μεμονωμένα περιστατικά.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η κατάσταση των δύο στρατιωτικών παραμένει κρίσιμη.