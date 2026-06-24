Ο έφεδρος αποκτά το δικό του Κέντρο Μετεκπαίδευσης - «Δεν φτάνει ένας στρατός», δήλωσε ο Δένδιας

Η ελληνική Εφεδρεία αποκτά, από σήμερα, τη δική της υποδομή αιχμής. Στο Στρατόπεδο «Επιλάρχου Γεωργίου Μελίδη» στον Αυλώνα τέθηκε επίσημα σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (ΚΕΜΕΦ), ένα έργο που σηματοδοτεί την αλλαγή υποδείγματος στον τρόπο που η χώρα εκπαιδεύει και αξιοποιεί τους εφέδρους της.

Στην τελετή έναρξης λειτουργίας παρέστη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη.

Το νέο Κέντρο, δεύτερο της χώρας μετά το αντίστοιχο στο Λιτόχωρο Πιερίας, διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης σε drones και αντι-drone συστήματα, αίθουσες εξομοιωτών για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και αποτελεί, όπως υπογραμμίστηκε, το πρότυπο που θα επεκταθεί σε όλα τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων της χώρας έως το τέλος του 2026.

INTIME/ΥΠΕΘΑ/Διεύθυνση Ενημέρωσης

INTIME/ΥΠΕΘΑ/Διεύθυνση Ενημέρωσης

INTIME/ΥΠΕΘΑ/Διεύθυνση Ενημέρωσης

Δένδιας: «Δεν φτάνει ένας στρατός»

Απευθυνόμενος στους εφέδρους, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι η δημιουργία μιας σοβαρής εφεδρείας αποτελεί κρίσιμο στοίχημα για τη χώρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «υπάρχει η αριθμητική λογική. Εμείς, αντιμετωπίζουμε μια απειλή. Η απειλή είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από εμάς. Άρα λοιπόν, πρέπει να δημιουργήσουμε εξομοιώσεις αριθμών».

Ο υπουργός Άμυνας συνέδεσε την πρωτοβουλία με την ελληνική παράδοση του «ένοπλου πολίτη», επισημαίνοντας ότι «η σάρκα πάνω στο κόκαλο είναι ο πολίτης» που «υπερασπίζει το σπίτι του, τη μάνα του, τον πατέρα του». Τόνισε ωστόσο ότι αυτό αποκτά αξία μόνο μέσα από συστηματική εκπαίδευση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αλλαγή της θητείας, λέγοντας ότι «είχε γίνει η θητεία, θα λέγαμε αγγαρεία, αλλά στην πραγματικότητα... σε ένα μεγάλο βαθμό κοροϊδία» και διαβεβαίωσε ότι η αναμόρφωσή της θα συνεχιστεί ώστε οι στρατευμένοι να εκπαιδεύονται στις πραγματικές συνθήκες του σύγχρονου πεδίου μάχης.

Ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε ότι βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός εθελοντικού σώματος που θα φτάσει τους 150.000 εκπαιδευμένους εφέδρους, φέρνοντας ως παραδείγματα τα μοντέλα Ελβετίας και Φινλανδίας. Μάλιστα, ζήτησε από τους συμμετέχοντες ειλικρινή αξιολόγηση των κέντρων, λέγοντας «δεν υπάρχουν σωστά όλα σε αυτή τη ζωή, γίνονται λάθη. Υποδείξτε τα λάθη για να διορθωθούν». Σημείωσε ακόμη πως η σύγχρονη εποχή έχει αλλάξει τα ηλικιακά δεδομένα, αναφέροντας ότι κάποιος 55 ετών «μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός χειριστής drones, ίσως καλύτερος από κάποιον που είναι 35 χρονών».

INTIME/ΥΠΕΘΑ/Διεύθυνση Ενημέρωσης

INTIME/ΥΠΕΘΑ/Διεύθυνση Ενημέρωσης

Νέο μοντέλο ενεργού εφεδρείας

Μετά την περιήγηση στις εγκαταστάσεις, όπου παρακολούθησε εκπαίδευση χειρισμού drone και επισκέφθηκε την αίθουσα εξομοιωτών, ο υπουργός Άμυνας σε δηλώσεις του χαρακτήρισε τον έφεδρο «συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία» και ιστορική έκφραση του «Στρατού των πολιτών». Συνέδεσε το νέο μοντέλο ενεργού εφεδρείας με την «Ατζέντα 2030» και τον Χάρτη Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων, νομοθετημένο πλέον με τον νόμο 5265/26, με σαφείς κανόνες εκπαίδευσης, επανάκλησης και επιχειρησιακής αξιοποίησης.

Ως χειροπιαστά παραδείγματα προόδου ανέφερε τη διεξαγωγή τον Μάρτιο σχολείου Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων στη Σχολή Πολέμου με τη συμμετοχή 50 εφέδρων αξιωματικών, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου κλήσης μέσω του gov.gr, καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης για εφέδρους αξιωματικούς με πρόσβαση μέσω taxisnet.

Κλείνοντας, ανακοίνωσε ότι η χρηματοδότηση της επέκτασης του μοντέλου σε όλα τα Κέντρα Νεοσυλλέκτων θα γίνει μέσω ιδιωτικής δωρεάς της ΔΕΗ. Όπως είπε, «δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι δημιουργούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις του 21ου αιώνα, όταν οι εγκαταστάσεις είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που έζησα εγώ ως Έφεδρος Αξιωματικός το 1984».