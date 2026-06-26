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Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γνωστή high protein πουτίγκα με γεύση σοκολάτας

Διαπιστώθηκε αλλοίωση χρώματος, υφής και οσμής.

Unsplash
Unsplash
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Την αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων (χρώμα, υφή, οσμή) του τροφίμου «Eπιδόρπιο γάλακτος πουτίγκα με γεύση σοκολάτας» επιβεβαίωσε ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του Φορέα, κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών καταναλωτών.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «HIGH PROTEIN Pudding-CHOCOLATE FLAVOUR», εμπορικό σήμα «MILBONA», σε περιέκτη 200 γρ., με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 17.07.2026, αρ. παρτίδας 152, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Fude+Serrahm Milchprodukte, GmbH& Co KG, Englische Planke 2, D-20459 Hamburg, Γερμανία και διανέμεται από την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ στα υποκαταστήματά της.

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Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση της παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος και εποπτεύει τη διαδικασία ανάκλησης ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

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