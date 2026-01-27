Ο εφιάλτης «ξαναζωντάνεψε» για τον ΠΑΟΚ - Η τραγωδία στα Τέμπη και το δυστύχημα στη Ρουμανία

Το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα με τους 7 αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία προκαλεί οδύνη. Η αθλητική κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, δηλώνοντας συντετριμμένη από την ανείπωτη τραγωδία.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ανέφερε πως θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, με τη διοίκηση του συλλόγου να υπογραμμίζει πως θα συνδράμει τα μέγιστα στην προσπάθεια των τραυματιών για αποκατάσταση.

Αυτή, άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο θάνατος «χτυπάει» την πόρτα των φιλάθλων της ομάδας. Η τραγωδία στη Ρουμανία «ξυπνάει» μνήμες από το τροχαίο δυστύχημα των Τεμπών του 1999.

Το χρονικό της «μαύρης» μέρας

Το ημερολόγιο έγραφε 3 Οκτωβρίου του 1999 και οι εκδρομείς φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ταξίδεψαν από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα, προκειμένου να δώσουν ηχηρό «παρών» στον αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού.

Ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να φύγει από την πρωτεύουσα με την πολύτιμη ισοπαλία, έπειτα από γκολ του Τζο Νάγκμπε, από τη Λιβερία. Οι φίλαθλοι του «δικεφάλου» πανηγύρισαν έξαλλα την ισοφάριση, αποχωρώντας από το γήπεδο χαμογελαστοί, μετά την υπέρβαση της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο, είχαν παρευρεθεί περίπου 3500 χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ, με πληροφορίες της εποχής να αναφέρουν πως ο κόσμος της ομάδας ναύλωσε συνολικά 60 πούλμαν.

Ένας από τους επικεφαλείς της εξόρμησης στην πρωτεύουσα, ο Ηλίας Βλαχόπουλος, δήλωσε μετά το παιχνίδι πως η αναχώρηση των οπαδών για Θεσσαλονίκη μετά το παιχνίδι, έγινε χωρίς προβλήματα. «Φύγαμε από ΟΑΚΑ, όλα καλά. Δεν έγινε το παραμικρό... Τα λέμε πάνω», έλεγε χαρακτηριστικά.

«Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του»

Λίγες ώρες μετά, και ενώ είχαν διανύσει το μισό της απόστασης, το λεωφορείο προσέγγισε την κοιλάδα των Τεμπών. Περίπου ένα χιλιόμετρο πριν την είσοδο, το πούλμαν, το οποίο μετέφερε κατά κύριο λόγο φιλάθλους του ΠΑΟΚ από τον Σύνδεσμο του Κορδελιού, συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό, στην προσπάθεια να προσπεράσει ένα άλλο όχημα.

Το λεωφορείο σύμφωνα με τις εκθέσεις της Αστυνομίας «εξετράπη της πορείας του», αναποδογύρισε και έπεσε σε ένα χαντάκι.

Η τραγωδία συγκλόνισε τον κόσμο της ομάδας και τα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα παρέμειναν αναπάντητα. Οι φίλαθλοι της ομάδας και οι οικογένειες των θυμάτων αναρωτιούνται ακόμα, τον λόγο που ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου έδωσε το τιμόνι στον νεαρό γιο του, όταν το πούλμαν προσέγγισε τη Λάρισα.

Ο τραγικός απολογισμός

Συνολικά, σκοτώθηκαν έξι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, όλοι τους νεαροί σε ηλικία.

Χαράλαμπος Ζαπουνάκης, ετών 20, Δημήτριος Ανδρεαδάκης, ετών 25, Χριστίνα Τζιόβα, ετών 18, Αναστάσιος Θέμελης, ετών 22, Γεώργιος Γκανάτσιος, ετών 17, Κυριάκος Λαζαρίδης, ετών 17.

Εις μνήμην τους, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει αναγείρει ένα μνημείο στο σημείο του δυστυχήματος, στο οποίο η ομάδα σταματάει για να καταθέσει στεφάνια.

Ευχή του συλλόγου μετά την τραγωδία ήταν μόνο μία: «Να μη ζήσει ποτέ, κανείς και καμία ομάδα τραγωδία σαν αυτή».

Δυστυχώς, όμως η ευχή έμεινε ανεκπλήρωτη. 27 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο θάνατος «ξαναχτύπησε» την πόρτα της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Εφτά φίλαθλοι της ομάδας έφυγαν από τη ζωή το μεσημέρι της Δευτέρας (27/01) στην Τιμοσάρα της Ρουμανίας, ταξιδεύοντας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα εναντίον της Λιόν στη Γαλλία.