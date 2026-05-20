Ο εφημέριος που «ένωσε» την Ορθόδοξη Εκκλησία με το metal: Το φαινόμενο του «Paradise Metal»

Υπάρχουν άλμπουμ που σε σταματούν πριν καν πατήσεις play. Το «Paradise Metal» του πατέρα Διονύσιου Ταμπάκη είναι ακριβώς αυτό: ένα εξώφυλλο σχεδόν σουρεαλιστικό, με έναν ορθόδοξο ιερέα να κρατά ηλεκτρική κιθάρα κάτω από έναν ουρανό γεμάτο σύννεφα, σαν να βγήκε από κάποιο χαμένο underground όραμα της Ανατολής. Μόνο που εδώ δεν υπάρχει ειρωνεία, ούτε πρόκληση για την πρόκληση. Υπάρχει πίστη, πειραματισμός και μια αυθεντική ανάγκη έκφρασης.

Ο 53χρονος εφημέριος από το Ναύπλιο κατάφερε κάτι εξαιρετικά σπάνιο: να ενώσει τη βυζαντινή ψαλμωδία με doom metal, drone, ambient, techno και industrial ηχοτοπία, χωρίς το αποτέλεσμα να μοιάζει ούτε «gimmick» ούτε πολιτιστικό αστείο.

Το «Paradise Metal» ακούγεται σαν μια προσωπική εξομολόγηση που μετατράπηκε σε μουσική εμπειρία.

Το «Paradise Metal» γνώρισε διεθνή αποθέωση, με το Pitchfork να υποκλίνεται «στην αυθεντικότητα και το πνευματικό βάρος μιας κυκλοφορίας που ξεκίνησε ως underground παραδοξότητα και εξελίχθηκε σε ένα αληθινό μουσικό θαύμα».

Η αμερικανική μουσική ιστοσελίδα ξεκινά την κριτική της από το σχεδόν καλτ εξώφυλλο της κασέτας, το οποίο περιγράφει ως «όνειρο για κάθε συλλέκτη του παράξενου και του εξωτικού».

Στο κέντρο της εικόνας δεσπόζει ο πατέρας Διονύσιος, ντυμένος με μαύρο εξώρασο και καλυμμαύχι, κρατώντας μια επτάχορδη ηλεκτρική κιθάρα διακοσμημένη με χρυσό σταυρό και το χριστόγραμμα «ΙΣ ΧΣ ΝΙΚΑ». Η σκοτεινή μορφή του, που φωτίζεται μόνο από την κατάλευκη γενειάδα του, πλαισιώνεται από κόκκινα τριαντάφυλλα κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό.

Όπως σημειώνει το Pitchfork, το πορτρέτο του «metal ιερέα» προκαλεί το ενδιαφέρον πριν ακόμη ξεκινήσει η ακρόαση. Κι όμως, πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα κρύβεται ένα έργο με ουσιαστικό καλλιτεχνικό βάθος.

Μέσα από τα 12 κομμάτια του «Paradise Metal» ο πατέρας Διονύσιος προτείνει μια εντελώς εναλλακτική προσέγγιση στο θείο και στη σύγχρονη μουσική έκφραση.

Ήδη από τους τίτλους των κομματιών, όπως «Ἠλεκτρικαί Ψαλμῳδίαι», «Φῶς Ἱλαρόν καί Ἠλεκτρικόν», «Techno ἐν Μοναστηρίῳ», «Ἄναρχος Θεός» και «Ντουμπάϊ Πάει και Φλεξάρεις Κάργα – Ἐκκλησιαστική Rap», γίνεται σαφές ότι ο ακροατής πρόκειται να βυθιστεί σε μια σπάνια και απρόβλεπτη μουσική εμπειρία.

Και το Pitchfork καταλήγει: αυτά τα κομμάτια μπορεί να μην είναι τυπικές προσευχές, αλλά είναι «προσωπικές αποστολές σε κάποιον άγνωστο αιθέρα, με την ελπίδα ότι η μετάδοση του μηνύματος θα βοηθήσει».

Από την Παλιά Κοκκινιά στο διεθνές underground



Ο πατήρ Διονύσιος μεγάλωσε στην προσφυγική Παλιά Κοκκινιά, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η μουσική και η πνευματικότητα συνυπήρχαν οργανικά. Οι μυρωδιές από το λιβάνι μπλέκονταν με αμανέδες, λαϊκά τραγούδια και μικρασιάτικες μνήμες. Αυτή η πολιτισμική κληρονομιά φαίνεται πως καθόρισε ολόκληρη τη μουσική του ταυτότητα.

Δεν αντιμετωπίζει τη βυζαντινή μουσική ως μουσειακό είδος αλλά ως ζωντανή γλώσσα. Γι’ αυτό και στο έργο του συνυπάρχουν το νέι, το ούτι, η πολίτικη λύρα και το κανονάκι με ηλεκτρικές κιθάρες, synths και βαριά distorted περάσματα. Όπως λέει ο ίδιος, η βυζαντινή μουσική είναι «το μέλι που γλυκαίνει όλες τις άλλες μουσικές».

Το DIY άλμπουμ που έγινε viral



Το «Paradise Metal» ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στο σπίτι του στο Ναύπλιο. Ανάμεσα σε ηλεκτρικές σκούπες, οικογενειακούς ήχους και μικρές στιγμές ησυχίας, ο πατέρας Διονύσιος έστησε έναν δίσκο που τελικά ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα.

Η πρώτη κασέτα των 150 αντιτύπων έγινε αμέσως sold out, ενώ το άλμπουμ άρχισε να κυκλοφορεί μανιωδώς σε forums, μουσικές πλατφόρμες και social media. Το διεθνές ενδιαφέρον κορυφώθηκε όταν το Pitchfork αφιέρωσε εκτενή κριτική στον δίσκο, χαρακτηρίζοντάς τον «μια σειρά από αποκαλύψεις» και ένα έργο που ανατρέπει όλες τις προσδοκίες.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ιστορίας: πως ένας παντρεμένος ιερέας, πατέρας τριών παιδιών, ηχογραφώντας μόνος στο σπίτι του, κατάφερε να δημιουργήσει έναν από τους πιο πολυσυζητημένους experimental δίσκους της χρονιάς.

«Η μουσική ενώνει, η στενομυαλιά χωρίζει»



Ο πατήρ Διονύσιος δεν ενδιαφέρεται να κάνει την Ορθοδοξία «μοντέρνα» ούτε να χτίσει κάποιο viral προφίλ. Η μουσική του μοιάζει περισσότερο με πνευματική αναζήτηση παρά με καλλιτεχνικό branding.

Για εκείνον, το metal δεν είναι απλώς ένα είδος, είναι στάση. Είναι η αναζήτηση, η εσωτερική εξόρυξη, η προσπάθεια να φτάσεις βαθύτερα στον εαυτό σου. Γι’ αυτό και θεωρεί πως η ηλεκτρική κιθάρα μπορεί να εκφράσει την ορθόδοξη πνευματικότητα όσο και ένα παραδοσιακό ανατολίτικο όργανο.

Η φιλοσοφία του κινείται διαρκώς ανάμεσα στο μυστικισμό και την απλότητα. Μπορεί να μιλά για μικροδιαστήματα, drone μουσική και ασυγκέραστα συστήματα, αλλά την ίδια στιγμή να περιγράφει την έμπνευση ως «δέκα λεπτά ελευθερίας» όσο η σύζυγός του πήγε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει σιμιγδάλι για χαλβά.

Ένας απρόσμενα σύγχρονος άνθρωπος της Εκκλησίας



Πίσω από το viral φαινόμενο υπάρχει μια βαθιά ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Ο πατέρας Διονύσιος μιλά για τους νέους χωρίς διδακτισμό, βλέπει τη μουσική ως θεραπεία απέναντι στο άγχος και την αποξένωση, ενώ αντιμετωπίζει την τέχνη σαν προέκταση της διακονίας του.

Δεν κρύβει την αγάπη του για τους αμανέδες, τους μουεζίνηδες, τη μουσική της Ανατολής και τα πολιτισμικά «παντρέματα». Αντίθετα, πιστεύει πως η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα εκεί όπου οι ιδεολογίες και οι φανατισμοί υψώνουν σύνορα.

«Η μουσική ενώνει. Τα όπλα και η στενομυαλιά χωρίζουν», λέει χαρακτηριστικά.

Η «Paradise Metal» επανάσταση



Ίσως τελικά αυτό να είναι το πραγματικό μυστικό πίσω από την επιτυχία του «Paradise Metal». Δεν πρόκειται απλώς για έναν παράξενο δίσκο από έναν ορθόδοξο ιερέα. Πρόκειται για μια σπάνια περίπτωση αυθεντικότητας σε μια εποχή υπερβολικής εικόνας και επιτήδευσης.

Ο πατήρ Διονύσιος δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Δεν κυνηγά την αποδοχή του mainstream ούτε την επιβεβαίωση της underground σκηνής. Δημιουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί και ως ιερέας: ήσυχα, προσωπικά, σχεδόν προσευχητικά.

Και κάπως έτσι, μέσα από ψαλμωδίες, distorted κιθάρες και αυτοσχέδιες ηχογραφήσεις σε ένα σπίτι στο Ναύπλιο, γεννήθηκε ένα από τα πιο απρόβλεπτα μουσικά φαινόμενα των τελευταίων χρόνων.

Με πληροφορίες από LIFO, © Bandcamp/Heat Crimes, Pitchfork