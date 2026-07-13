Ο εγκέφαλος «ακούει» τη μουσική ήδη από τους 3 μήνες ζωής – Τι σημαίνει αυτό για την ψυχική υγεία

Η μουσική φαίνεται να αγγίζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο πολύ πριν το παιδί μπορέσει να τραγουδήσει ή να χορέψει στον ρυθμό. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι ήδη από την ηλικία των τριών μηνών τα βρέφη δεν ακούν απλώς μουσικούς ήχους, αλλά ο εγκέφαλός τους αναγνωρίζει τη δομή και την οργάνωση της μουσικής. Ωστόσο, χρειάζεται σχεδόν ένας ολόκληρος χρόνος ζωής μέχρι αυτή η αντίληψη να αρχίσει να μετατρέπεται σε πιο σύνθετες αυθόρμητες κινήσεις. Τα ευρήματα φωτίζουν μια σημαντική πτυχή της πρώιμης ανάπτυξης και ενισχύουν την άποψη ότι η μουσική αποτελεί βασικό στοιχείο της συναισθηματικής και κοινωνικής εξέλιξης του ανθρώπου ήδη από τη βρεφική ηλικία.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό eLife και πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες ευρωπαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι θέλησαν να απαντήσουν σε ένα ερώτημα που μέχρι σήμερα παρέμενε σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο: πότε ακριβώς ο εγκέφαλος ενός βρέφους αρχίζει να επεξεργάζεται τη μουσική και πότε αυτή η επεξεργασία μεταφράζεται σε πραγματική σωματική ανταπόκριση.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για τις ανάγκες της μελέτης συμμετείχαν 79 υγιή βρέφη ηλικίας 3, 6 και 12 μηνών. Οι ερευνητές κατέγραψαν ταυτόχρονα την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου τους με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG) και τις κινήσεις του σώματός τους με ειδικό σύστημα ανάλυσης βίντεο που παρακολουθούσε αυτόματα κάθε μικρή μετακίνηση των χεριών, του κορμού και των ποδιών. Τα παιδιά άκουγαν γνωστές παιδικές μελωδίες αλλά και παραλλαγές τους, στις οποίες οι νότες και ο ρυθμός είχαν αλλοιωθεί ώστε να χαθεί η μουσική τους δομή. Με αυτόν τον τρόπο οι επιστήμονες μπορούσαν να διαπιστώσουν αν ο εγκέφαλος ανταποκρινόταν ειδικά στη μουσική ή απλώς σε οποιονδήποτε ήχο.

Τα βρέφη αναγνωρίζουν τη μουσική

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Ακόμη και τα βρέφη τριών μηνών εμφάνιζαν σαφώς ισχυρότερη εγκεφαλική δραστηριότητα όταν άκουγαν κανονική μουσική σε σύγκριση με τους αποδιοργανωμένους ήχους. Μάλιστα, όσο μεγάλωναν τα παιδιά, τόσο ταχύτερη και αποτελεσματικότερη γινόταν αυτή η επεξεργασία, γεγονός που δείχνει ότι τα ακουστικά κυκλώματα του εγκεφάλου ωριμάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς μέσα στον πρώτο χρόνο ζωής.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η εγκεφαλική αυτή ωρίμανση δεν συνοδεύεται αμέσως από αντίστοιχη κινητική συμπεριφορά. Τα βρέφη των τριών και των έξι μηνών δεν κινούνταν περισσότερο όταν άκουγαν μουσική σε σχέση με τους αλλοιωμένους ήχους. Μόνο στην ηλικία των δώδεκα μηνών άρχισαν να εμφανίζονται πιο σύνθετες κινήσεις του πάνω μέρους του σώματος, όπως λικνίσματα, κινήσεις των χεριών και πρώιμες μορφές χειροκροτήματος. Ακόμη όμως και τότε οι κινήσεις αυτές δεν ήταν συγχρονισμένες με τον ρυθμό της μουσικής. Με άλλα λόγια, το γνωστό «χορεύω στον ρυθμό» φαίνεται ότι αναπτύσσεται αργότερα, πέρα από τον πρώτο χρόνο ζωής.

Το εύρημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ικανότητα του εγκεφάλου να αναγνωρίζει τη μουσική προηγείται της ικανότητας να τη μετατρέπει σε οργανωμένη κίνηση. Η διαδικασία αυτή αντανακλά τη σταδιακή ωρίμανση των νευρωνικών δικτύων που συνδέουν την ακοή με τον έλεγχο της κίνησης, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της κοινωνικής επικοινωνίας και της συναισθηματικής έκφρασης.

Η μουσική άλλωστε κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ψυχική ανάπτυξη ήδη από τις πρώτες ημέρες της ζωής. Τα νανουρίσματα, το τραγούδι των γονέων και οι απλές μουσικές αλληλεπιδράσεις δεν λειτουργούν μόνο ως μέσο διασκέδασης. Δημιουργούν ένα περιβάλλον συναισθηματικής ασφάλειας, ενισχύουν τον δεσμό μεταξύ γονέα και παιδιού και βοηθούν το βρέφος να οργανώνει σταδιακά την προσοχή και τις αισθητηριακές του εμπειρίες. Η νέα μελέτη έρχεται να προσθέσει βιολογικά στοιχεία σε αυτή την εικόνα, δείχνοντας ότι ο εγκέφαλος είναι έτοιμος να αναγνωρίσει τη μουσική πολύ πριν αποκτήσει την ικανότητα να εκφραστεί κινητικά.

Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης αν το ύψος των ήχων επηρεάζει διαφορετικά τα βρέφη. Διαπίστωσαν ότι στην ηλικία των έξι μηνών ο εγκέφαλος ανταποκρινόταν εντονότερα στις υψηλότερες νότες, ένα εύρημα που πιθανόν σχετίζεται με το γεγονός ότι τόσο η ομιλία όσο και το τραγούδι που απευθύνονται στα βρέφη χρησιμοποιούν συνήθως υψηλότερες συχνότητες. Αυτό ενδέχεται να βοηθά τα παιδιά να εστιάζουν καλύτερα την προσοχή τους στις φωνές των ανθρώπων που τα φροντίζουν, ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεπίδραση σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης.

Τα συμπεράσματα των ερευνητών

Παρότι η μουσική φάνηκε να ενεργοποιεί έντονα τον εγκέφαλο, οι ερευνητές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν πως η μουσική από μόνη της βελτιώνει την ψυχική υγεία ή επιταχύνει την ανάπτυξη. Η μελέτη δεν εξέτασε θεραπευτικές παρεμβάσεις ούτε συνέκρινε παιδιά με διαφορετικά μουσικά ερεθίσματα στην καθημερινότητά τους. Αντίθετα, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς αναπτύσσεται φυσιολογικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος και γιατί η μουσική φαίνεται να αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ανθρώπινης εξέλιξης.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα ευρήματα μπορούν να αποτελέσουν αφετηρία για μελλοντικές μελέτες που θα εξετάσουν πώς η μουσική μπορεί να αξιοποιηθεί στην υποστήριξη της πρώιμης ανάπτυξης ή ακόμη και σε παρεμβάσεις για παιδιά με νευροαναπτυξιακές δυσκολίες. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι απαιτείται πολύ περισσότερη έρευνα πριν εξαχθούν πρακτικά συμπεράσματα.

Το σημαντικότερο μήνυμα της μελέτης είναι ίσως ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος φαίνεται να «καταλαβαίνει» τη μουσική πολύ νωρίτερα από όσο μπορεί να τη δείξει το σώμα. Η αντίληψη προηγείται της κίνησης και αυτή η αργή μετάβαση από την ακρόαση στη δράση αποτυπώνει τη συναρπαστική πορεία με την οποία ο εγκέφαλος οικοδομεί σταδιακά τις βάσεις της επικοινωνίας, της συναισθηματικής έκφρασης και της κοινωνικής ζωής. Έτσι, κάθε νανούρισμα, κάθε παιδικό τραγούδι και κάθε μουσική στιγμή με τους γονείς πιθανότατα αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια ευχάριστη εμπειρία: είναι μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας με την οποία ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος μαθαίνει να συνδέει τους ήχους, τα συναισθήματα και τελικά τους ανθρώπους γύρω του.