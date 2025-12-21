Ο Ελ Κααμπί πέτυχε το γκολ της χρονιάς με απίθανο ψαλιδάκι στη πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα (vid)

Ο «bomber» του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά συμμετοχής για να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, σημειώνοντας ένα γκολ που ήδη διεκδικεί τον τίτλο του κορυφαίου της διοργάνωσης.

Στην αναμέτρηση του Μαρόκου κόντρα στις Κομόρες, ο Ρεγκραγκί πέρασε τον 32χρονο επιθετικό στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 64ο λεπτό, αναζητώντας το γκολ που θα «κλείδωνε» το τρίποντο.

Η δικαίωση ήρθε ακριβώς δέκα λεπτά αργότερα. Στο 74', μετά από μια γλυκιά σέντρα από την αριστερή πτέρυγα, ο Ελ Κααμπί έπιασε ένα αδιανόητο ανάποδο ψαλίδι και έστειλε την μπάλα για το 2-0. Ιδιαίτερος ήταν και ο πανηγυρισμός του, καθώς ο σέντερ φορ των «ερυθρολεύκων» έπιασε το κεφάλι του, δείχνοντας να μην πιστεύει και ο ίδιος το τρομερό γκολ που πέτυχε.

Το γκολ αυτό δεν προκάλεσε έκπληξη μόνο στους φιλάθλους στο Μαρόκο, αλλά έκανε αμέσως τον γύρο του κόσμου μέσω των social media, προκαλώντας παραλήρημα και στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ο Ελ Κααμπί απέδειξε για πολλοστή φορά πως είναι ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης και πως βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του.

Με αυτή τη νίκη, το Μαρόκο ξεκινά με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο τις υποχρεώσεις του στο Κόπα Άφρικα.