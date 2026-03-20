Ο Ελληνοαμερικάνος Μάικλ Κράτσιος στο επίκεντρο της στρατηγικής των ΗΠΑ για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο ελληνοαμερικανός Μάικλ Κράτσιος βρίσκεται στο προσκήνιο της νέας πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών για την Τεχνητή Νοημοσύνη, μετά την παρουσίαση από τον Λευκό Οίκο ενός νέου Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής, το οποίο σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι κάθε Αμερικανός πολίτης θα ωφεληθεί από την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η χώρα χρειάζεται μία ενιαία ομοσπονδιακή πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη και όχι ένα μωσαϊκό 50 διαφορετικών πολιτειακών ρυθμίσεων, τονίζοντας παράλληλα ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί με το Κογκρέσο για την προώθηση της σχετικής νομοθεσίας.

Ο Κράτσιος υπηρετεί ως Διευθυντής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου (OSTP), έχοντας κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αμερικανικής στρατηγικής σε κρίσιμους τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία και οι αναδυόμενες επιστήμες. Το ίδιο το OSTP περιγrάφει τον ρόλο του διευθυντή ως κομβικό για την ανάπτυξη της εθνικής επιστημονικής και τεχνολογικής ατζέντας των ΗΠΑ.

Η νέα παρέμβαση εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική της Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον Ιούλιο του 2025, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε το «America’s AI Action Plan», ένα συνολικό σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο ο Κράτσιος εμφανίζεται ως βασικός εκφραστής της κυβερνητικής γραμμής. Σε επίσημη ανακοίνωση του Λευκού Οίκου τότε, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση κινείται «με αίσθημα κατεπείγοντος» για την υλοποίηση αυτού του οράματος.

Ο Μάικλ Κράτσιος ως «πρέσβης» της Ουάσιγκτον για την τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα, τους τελευταίους μήνες ο ελληνοαμερικανός αξιωματούχος έχει εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διεθνή φόρουμ για την τενχητή νοημοσύνη όπως στη σύνοδο «India AI Impact Summit», όπου παρουσίασε τις βασικές αρχές της αμερικανικής προσέγγισης: καινοτομία, υποδομές και διεθνείς συνεργασίες.

Στην ίδια κατεύθυνση, έχει στηρίξει και πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και την εξαγωγή αμερικανικών τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης προς συμμάχους και εταίρους. ￼ Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, ο Μάικλ Κράτσιος αναδεικνύεται σε ένα από τα πρόσωπα-κλειδιά της αμερικανικής τεχνολογικής πολιτικής, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο της οικονομικής ανάπτυξης όσο και του διεθνούς ανταγωνισμού.