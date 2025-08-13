Ο Ελληνοαμερικανός Ντέιβιντ Ζερβός στους υποψήφιους του Τραμπ για την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει 11 υποψηφίους για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζέρομ Πάουελ, όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένων τριών που δεν έχουν προηγουμένως ανακοινωθεί δημοσίως, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης που έχουν ζητήσει να διατηρηθεί η ανωνυμία τους.

Τα νέα ονόματα περιλαμβάνουν τον Ελληνοαμερικανό, επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή της Jefferies, Ντέιβιντ Ζέρβος, τον πρώην διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Λάρι Λίντσεϊ, και τον Ρικ Ρίντερ, επικεφαλής επενδύσεων για τα παγκόσμια σταθερά εισοδήματα στη BlackRock.



Τώρα προστίθενται σε μια λίστα οκτώ άλλων υποψηφίων που, όπως επιβεβαίωσε το CNBC, εξετάζονται, μεταξύ των οποίων η αντιπρόεδρος της Fed για την εποπτεία Μισέλ Μπόουμαν, ο κυβερνήτης της FED Κρις Γουόλερ και ο αντιπρόεδρος της Fed Φίλιπ Τζέφερσον. Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν επίσης ότι μεταξύ των υποψηφίων περιλαμβάνονται ο Μαρκ Σάμερλιν, οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης Μπους, η πρόεδρος της Fed του Ντάλας Λόρι Λόγκαν και ο πρώην πρόεδρος της Fed του Σαιντ Λούις Τζέιμς Μπουλάρντ.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει πρόσφατα σε συνέντευξή του στο CNBC ότι ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου και ο Κέβιν Γουόρς, πρώην αξιωματούχος της Fed, ήταν μεταξύ των προσώπων που είναι υποψήφιοι.

Όσο περισσότερο διαρκεί η διαδικασία, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να υπάρχει ένας λεγόμενος «σκιώδης» πρόεδρος της Fed για αρκετούς μήνες πριν από την αποχώρηση του Πάουελ, κάτι που, σύμφωνα με ορισμένους, θα ήταν επιζήμιο για τη νομισματική πολιτική.



Παρόλο που ασκεί έντονη κριτική - σχεδόν καθημερινά - στον Πάουελ, ο Τραμπ έχει αποσύρει τις προτάσεις του να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Fed πριν από τη λήξη της θητείας του τον Μάιο. Ενώ πολλοί από τους υποψηφίους έχουν υποστηρίξει διάφορα επίπεδα μεταρρύθμισης στη Fed, οι περισσότεροι έχουν υποστηρίξει την ανεξαρτησία της και έχουν εμπειρία στη νομισματική πολιτική και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.