Μια νέα εποχή στην αλληλεπίδραση οδηγού και οχήματος εγκαινιάζει η Tesla, ξεκινώντας τη διάθεση της αναβάθμισης λογισμικού Full Self-Driving (FSD) version 15.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Qazinform, η νέα έκδοση, που ανακοινώθηκε επίσημα στις 21 Νοεμβρίου, ενσωματώνει μια πρωτοποριακή λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης η οποία αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί βλέπουν το περιβάλλον γύρω τους στην οθόνη του αυτοκινήτου.

Τι είναι το Tesla Reality View που «μοιάζει με το GTA»

Στην καρδιά της αναβάθμισης βρίσκεται το Tesla Reality View, ένα σύστημα οπτικοποίησης σε πραγματικό χρόνο που δημιουργεί μια εικονική, πανοραμική εικόνα του δρόμου πάνω από το όχημα. Σε αντίθεση με τις συμβατικές οθόνες υποβοήθησης, οι οποίες χρησιμοποιούν απλοποιημένα γραφικά για να απεικονίσουν τα διερχόμενα οχήματα και τα εμπόδια, το νέο σύστημα παράγει μια εξαιρετικά ρεαλιστική αναπαράσταση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των δρόμων, των κτιρίων, των δέντρων και των γύρω στοιχείων. Σύμφωνα με την εταιρεία, το Reality View επιτρέπει στους επιβάτες να βλέπουν ακριβώς τι σχεδιάζει να κάνει το FSD και να αλληλεπιδρούν με τις οδηγικές του αποφάσεις — ακόμη και αγγίζοντας την οθόνη για να υποδείξουν πού θέλουν να κατευθυνθεί το όχημα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε προβολή πλήρους οθόνης, χάρτη πλοήγησης ή διαχωρισμένη οθόνη (split-screen).

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μάσκ, αποκάλυψε μέσω της πλατφόρμας X ότι η τεχνολογία αυτή δεν βασίζεται σε παραδοσιακή μηχανή γραφικών (gaming engine), αλλά σε παραγωγή βίντεο AI σε πραγματικό χρόνο (μοντέλο διάχυσης περίπου 1 δισ. παραμέτρων). «Πρόκειται για παραγωγή AI βίντεο σε πραγματικό χρόνο (χωρίς gaming engine!) χρησιμοποιώντας μόλις το ήμισυ ενός επιταχυντή AI4 TRIP. Αφήστε το να εμπεδωθεί», έγραψε χαρακτηριστικά, παρομοιάζοντας μάλιστα την εμπειρία με το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto: «Το FSD είναι το GTA στην πραγματική ζωή».

Αναβαθμισμένη ασφάλεια, κάμερες ταχύτητας και Bike Rack Mode

Πέρα από την εντυπωσιακή οπτική αναβάθμιση, το FSD v15 φέρνει ουσιαστικές βελτιώσεις στην υποβοήθηση οδήγησης, αξιοποιώντας έναν νέο κωδικοποιητή όρασης (vision encoder) που εκπαιδεύτηκε σε εκατομμύρια βίντεο και μοιράζεται με τα προγράμματα Robotaxi και Optimus. Σύμφωνα με την Tesla, το σύστημα αναγνωρίζει πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια τις οδικές πινακίδες, τα μικρά ζώα, τα συντρίμμια, τις λακκούβες και τα λιμνάζοντα νερά, προσαρμόζοντας πιο φυσικά την ταχύτητα του οχήματος σε σχολικές ζώνες και δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Στις νέες λειτουργίες ξεχωρίζουν επίσης:

Speed Camera Slowdown: Επιτρέπει στο όχημα να μειώνει αυτόματα ταχύτητα όταν εντοπίζει κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας.

Bike Rack Mode: Δίνει τη δυνατότητα χρήσης του FSD ακόμα και όταν το αυτοκίνητο μεταφέρει ποδήλατα ή παρόμοια αξεσουάρ στο πίσω μέρος του. Η Tesla υποστηρίζει ότι η νέα έκδοση προσφέρει 25 φορές καλύτερη διαχείριση σε κρίσιμες για την ασφάλεια καταστάσεις — ένα ποσοστό που μένει να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στην πράξη.

Οι προκλήσεις των αργών αντιδράσεων και το χρονοδιάγραμμα διάθεσης

Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητες, η τεχνολογία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεχνικούς περιορισμούς. Σε ξεχωριστή ανάρτησή του στο X, ο Musk παραδέχτηκε ότι η νέα AI απεικόνιση παρουσιάζει προς το παρόν μια μικρή καθυστέρηση (latency) περίπου ενός δευτερολέπτου λόγω υπολογιστικών περιορισμών, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ομάδα του εργάζεται ήδη πάνω σε βελτιστοποιήσεις που θα μειώσουν την καθυστέρηση κατά περίπου 35%.

Η αρχική έκδοση FSD v15.0.1 (ενσωματωμένη στο πακέτο λογισμικού 2026.38.6.11 για οχήματα με υλικό HW4) άρχισε να φτάνει σε επιλεγμένους χρήστες πρώιμης πρόσβασης (early-access) στις 21 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Musk, η ευρύτερη διάθεση αναμένεται τον Δεκέμβριο στο πλαίσιο της εορταστικής αναβάθμισης (Holiday Update 2026) της Tesla. Παρά την ονομασία του, πάντως, το Full Self-Driving (Supervised) δεν αποτελεί πλήρως αυτόνομο σύστημα και εξακολουθεί να απαιτεί την ενεργή επίβλεψη του οδηγού, σε αντίθεση με τα φιλόδοξα σχέδια που έχει περιγράψει ο Musk για το επόμενης γενιάς Tesla Roadster και την ικανότητά του να εκτελεί ακραίους ελιγμούς αυτόνομα.