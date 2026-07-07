Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων επιταχύνει την αξιολόγηση νέου φαρμάκου για τον καρκίνο

Η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) ξεκίνησε τη διαδικασία σταδιακής αξιολόγησης (phased review) των διαθέσιμων δεδομένων για το daraxonrasib, φάρμακο υπό ανάπτυξη το οποίο προορίζεται για τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του παγκρέατος. Η σταδιακή αξιολόγηση αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης ενός φαρμάκου, μέσω της αξιολόγησης των δεδομένων σε διαδοχικές φάσεις, καθώς αυτά καθίστανται διαθέσιμα.

Κλινική μελέτη φάσης 3

Η απόφαση του EMA να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα κλινικής μελέτης Φάσης 3, στην οποία το daraxonrasib συγκρίθηκε με τη χημειοθεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος που είχαν ήδη λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Οι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος των οποίων η νόσος εξελίσσεται μετά από προηγούμενη θεραπεία διαθέτουν πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές και έχουν ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση, με μέσο προσδόκιμο επιβίωσης περίπου έξι μηνών. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει σημαντική ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη για τη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών.

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