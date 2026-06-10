Ο «εντός, εκτός» Πολάκης στέλνει μήνυμα στον Φάμελλο και ο ΣΥΡΙΖΑ το αναπαράγει...

Έμμεσο μεν, σαφές δε το μήνυμα του Παύλου Πολάκη στον Σωκράτη Φάμελλο. «Είμαι εδώ, παραμένω ΣΥΡΙΖΑ και συνυπογράφω κι ερωτήσεις με τους υπόλοιπους βουλευτές της Κουμουνδούρου», σαν να λέει στον πρόεδρο που τον καρατόμησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Έχει μάλιστα τον Νίκο Παππά ως υποστηρικτή και στο κοινοβουλευτικό τερέν, καθώς στα του κόμματος κινούνται ούτως ή άλλως μαζί, όπως έδειξε η Κεντρική Επιτροπή του περασμένου Σαββάτου.



Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την επίμαχη συνεδρίαση του πολιτικού οργάνου, κατά την οποία Πολάκης, Παππάς και Δούρου διαφώνησαν με την εισήγηση Φάμελλου υπέρ Τσίπρα, ο προσφάτως διαγραφείς από την ΚΟ βουλευτής Χανίων, από κοινού με τον Νίκο Παππά και ακόμη οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανέλαβαν κοινοβουλευτική πρωτοβουλία καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση στην Ειρήνη Αγαπηδάκη για τα προγράμματα κατά της παιδικής παχυσαρκίας.



Οι… «1 συν 9» βουλευτές (Πολάκης και Παππάς, Γιαννούλης, Δούρου, Μαμουλάκης, Μπάρκας, Νοτοπούλου, Ξανθόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Παπαηλιού) ζητούν ειδικότερα απαντήσεις για το «σοβαρό θέμα της διαχείρισης δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων από το υπουργείο Υγείας, μέσω συμβάσεων με τη UNICEF, συνολικού ύψους άνω των 69 εκ. ευρώ».



Το αξιοσημείωτο εν προκειμένω είναι ότι παρόλο που ο Παύλος Πολάκης παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής, η ερώτηση, η οποία κατατέθηκε με δική του πρωτοβουλία και πρώτη υπογραφή, διακινήθηκε μέσω του Γραφείου Τύπου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ωσάν ο σφακιανός να παραμένει κανονικά στις τάξεις της…