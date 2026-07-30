Ο ΕΟΦ ανακαλεί ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών - Ο λόγος

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανακοίνωσε την ανάκληση της παρτίδας 150426 του βερνικιού νυχιών Lolota Professional Nails UV & UV LED Gel Polish 46. Πρόκειται για ημιμόνιμο βερνίκι gel νυχιών που προορίζεται για επαγγελματική χρήση.



Η απόφαση ελήφθη μετά από εργαστηριακούς ελέγχους, που διαπίστωσαν πως η επισήμανση του προϊόντος δεν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές, καθώς απουσιάζει η αναγραφή του συστατικού Hydroquinone monomethylether (MEHQ).

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η περιεκτικότητα του συγκεκριμένου συστατικού βρίσκεται εντός του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου (0,02% κ.β.), γεγονός που σημαίνει ότι δεν προκύπτει θέμα ποιοτικού προβλήματος ή ασφάλειας του προϊόντος. Η ανάκληση σχετίζεται αποκλειστικά με τη μη ορθή επισήμανση.



Η εταιρεία LOLOTA.GR, υπεύθυνη για τη διάθεση του προϊόντος στην Ελλάδα, έχει ήδη προχωρήσει σε διορθωτικές ενέργειες για την επισήμανση και οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους πελάτες της, αποσύροντας από την αγορά τη συγκεκριμένη παρτίδα.



Ο ΕΟΦ υπογραμμίζει πως τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη και να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν.