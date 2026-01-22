Ο «επίτιμος» Καραμανλής διχάζει την Καλαμάτα

Έντονο πολιτικό αποτύπωμα άφησε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας να ανακηρύξει τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή επίτιμο δημότη, προκαλώντας ισχυρές αντιδράσεις και βαθύ διχασμό στο σώμα. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, με τις ψήφους της δημοτικής αρχής και των ανεξάρτητων συμβούλων, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026.

