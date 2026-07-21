Ο επιβάτης της Ryanair περιγράφει τον εφιάλτη όταν τον «ρούφηξε» το παράθυρο: «Είχα αίμα παντού»

Συγκλονίζει η μαρτυρία του 61χρονου επιβάτη της Ryanair, ο οποίος βρέθηκε κυριολεκτικά να κρέμεται έξω από το αεροσκάφος όταν έσπασε το παράθυρο δίπλα στη θέση του κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ο Σέρβος επιβάτης, Λιούμπισα Κάροβιτς, μίλησε στη γερμανική Bild για τη στιγμή που βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον θάνατο, αλλά και για τις σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε, προκαλώντας τη θραύση του παραθύρου δίπλα στον 61χρονο. Η αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα το κεφάλι και οι ώμοι του να βρεθούν εκτός του αεροσκάφους, ενώ η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, τον κρατούσε από τα πόδια επί περίπου πέντε λεπτά μέχρι να σπεύσουν σε βοήθεια και άλλοι επιβάτες.

Το αεροσκάφος επέστρεψε εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση, ενώ ο 61χρονος περιγράφει όσα έζησε ως μια εμπειρία που έχει αλλάξει τη ζωή του.

Μιλώντας στη Bild, ανέφερε: «Ξύπνησα από έναν εκκωφαντικό θόρυβο, σαν βόμβα. Για μια στιγμή είχα συνείδηση και μετά δεν θυμάμαι τίποτα. Είχα αίμα παντού, στο πρόσωπο και στα χέρια μου».

Όπως εξήγησε, οι εικόνες από εκείνες τις στιγμές τον στοιχειώνουν, ενώ πλέον ακόμη και ο ήχος ενός αεροπλάνου του προκαλεί έντονο άγχος και πανικό.

Οι τραυματισμοί που υπέστη είναι σοβαροί. Θα χρειαστεί να φορά αυχενικό κολάρο για έξι εβδομάδες, ενώ αντιμετωπίζει πρήξιμο και μούδιασμα στο κεφάλι, προσωρινή παράλυση στη δεξιά πλευρά του σώματος, καθώς και μερική απώλεια ακοής και όρασης από το δεξί αυτί και μάτι. Παράλληλα, φέρει εγκαύματα στην πλάτη και στο δεξί χέρι, εκφράζοντας φόβους ότι δεν θα επανέλθει ποτέ πλήρως.

«Η ζωή μου έχει ανατραπεί εντελώς. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, δεν λειτουργώ σωστά. Ακόμη και ο θόρυβος του δρόμου με ενοχλεί. Ψυχολογικά έχω φτάσει στο απόλυτο σημείο μηδέν», είπε χαρακτηριστικά.

«Αν πεθαίναμε, θα πεθαίναμε μαζί»

Η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, η οποία καθόταν δίπλα του, περιέγραψε στα σερβικά μέσα τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη θραύση του παραθύρου.

«Αντέδρασα αμέσως και τον άρπαξα από τα πόδια. Σκέφτηκα: "Αν πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί". Ήταν τρομακτικό», ανέφερε, περιγράφοντας τον πανικό που επικράτησε στην καμπίνα, με επιβάτες να φωνάζουν και άλλους να σπεύδουν να βοηθήσουν.

Η ίδια ευχαρίστησε ιδιαίτερα έναν άνδρα που συνέβαλε καθοριστικά στη διάσωση του συζύγου της. «Θυμάμαι έναν άνδρα και μια γυναίκα που μας βοήθησαν. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον άνδρα που συνέβαλε στη διάσωση του συζύγου μου», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία έγκυος επιβάτιδα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία της. Επιβάτης της ίδιας πτήσης ανέφερε ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε το γεγονός πως ο 61χρονος φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του, ενώ η σύζυγός του κατάφερε να τον συγκρατήσει μέχρι να επέμβουν και οι υπόλοιποι ταξιδιώτες.