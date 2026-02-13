Ο Έπσταϊν στραγγαλίστηκε: Γιατρός ανατρέπει τα πάντα για τον θάνατο του καταδικασμένου παιδόφιλου

Σχεδόν επτά χρόνια μετά τον θάνατο του Τζέφρι Έπσταϊν, που βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του στη Νέα Υόρκη στις 10 Αυγούστου 2019, ιατροδικαστής ζητά την επανεξέταση της αιτίας θανάτου του καταδικασμένου παιδόφιλου.

Ο Δρ Michael Baden δηλώνει ότι δεν έχει πειστεί από το πόρισμα που εξέδωσε το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης ότι ο Αμερικανός εκατομμυριούχος αυτοκτόνησε, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας ανθρώπων.

«Η γνώμη μου είναι ότι ο θάνατός του πιθανότατα προκλήθηκε από στραγγαλισμό και όχι από απαγχονισμό», δήλωσε στην Telegraph ο παθολόγος, ο οποίος προσελήφθη από την πλευρά του εκατομμυριούχου. Πρόσθεσε: «Δεδομένων όλων των πληροφοριών που είναι πλέον διαθέσιμες, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της αιτίας και του τρόπου θανάτου».

Ενώ ο γιατρός δεν διενήργησε ο ίδιος τη νεκροψία, ήταν παρών κατά την εξέταση και ενήργησε ως παρατηρητής εκ μέρους της οικογένειας του Έπσταϊν.

«Τη στιγμή που διενεργήθηκε η νεκροψία από τον ιατροδικαστή, συμφωνήσαμε και οι δύο ότι, βάσει της έκθεσης νεκροψίας και των διαθέσιμων πληροφοριών, χρειάζονταν περισσότερες πληροφορίες για να προσδιοριστεί η αιτία και ο τρόπος θανάτου», δήλωσε ο Δρ Michael Baden.



Ερωτήματα για τον θάνατο του Έπσταϊν



Μετά τη δημοσιοποίηση περισσότερων από τριών εκατομμυρίων εγγράφων που σχετίζονται με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ), έχουν τεθεί περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τη φύση του θανάτου του.

Θαμμένο βαθιά ανάμεσα στα εκατομμύρια αρχεία βρίσκεται ένα αδημοσίευτο βίντεο που αποκαλύπτει τη στιγμή που οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι βρήκαν το πτώμα του παιδεραστή.



Ένα βίντεο δείχνει το περίγραμμα ενός δεσμοφύλακα να πλησιάζει ένα γραφείο κοντά στο κελί του Έπσταϊν στις 6:30 π.μ. την ημέρα του θανάτου του. Μόλις 10 δευτερόλεπτα αργότερα, το άτομο κατευθύνεται προς το κελί. Λίγο περισσότερο από ένα λεπτό μετά από αυτό, ένας φρουρός διακρίνεται να κινείται μεταξύ του γραφείου ασφαλείας, όπου σύντομα εμφανίζονται ακόμη δύο, και της περιοχής που φιλοξενεί το κελί του Έπσταϊν. Στη συνέχεια, οι φρουροί φαίνονται να τρέχουν ανάμεσα στα δύο σημεία.

Ο Έπσταϊν κηρύχθηκε επίσημα νεκρός στις 6:39 π.μ. και έτσι μπήκε ένα απότομο τέλος σε μία από τις πιο στενά παρακολουθούμενες ομοσπονδιακές ποινικές υποθέσεις στην πρόσφατη ιστορία. Αλλά σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία, οι ερευνητές παρατήρησαν μια πορτοκαλί φιγούρα να ανεβαίνει μια σκάλα προς το κελί του Έπσταϊν τη νύχτα του θανάτου του.

Αξιωματούχοι του FBI και του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) του Υπουργείου Δικαιοσύνης επεσήμαναν το ύποπτο υλικό από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο μπορεί να απεικονίζει «έναν κρατούμενο» να ανεβαίνει στον όροφο όπου βρισκόταν ο διαβόητος παιδεραστής.



Μια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή (OIG) σημείωσε ότι στις 10:39 μ.μ. στις 9 Αυγούστου 2019, πράκτορες του FBI παρατήρησαν ότι «μια πορτοκαλί φιγούρα φαίνεται να ανεβαίνει τις σκάλες του - θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι κάποιος κρατούμενος». Περαιτέρω έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι Αρχές διαφωνούσαν σχετικά με την ανεξήγητη «πορτοκαλί φιγούρα».

Ενώ το FBI υποψιαζόταν ότι επρόκειτο για άλλον κρατούμενο, ο Γενικός Επιθεωρητής έγραψε: «Οι κρατούμενοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε καραντίνα, είναι πιθανό κάποιος να κουβαλάει λινά ή κλινοσκεπάσματα κρατουμένων». Η τελική έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή ανέφερε: «Περίπου στις 10:39 μ.μ., ένας άγνωστος σωφρονιστικός υπάλληλος εμφανίστηκε να ανεβαίνει τη σκάλα και στη συνέχεια επανεμφανίστηκε στο οπτικό πεδίο της κάμερας στις 10:41 μ.μ.».

Αντικρουόμενες πληροφορίες



Η ανάλυση από τις δύο ερευνητικές Αρχές έρχεται σε αντίθεση με δημόσιες δηλώσεις που έκαναν τουλάχιστον δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Ο Bill Barr, ο οποίος ήταν γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ισχυρίστηκε σε μια συνέντευξη του 2019 ότι είχε εξετάσει προσωπικά βίντεο ασφαλείας που επιβεβαίωναν ότι κανείς δεν εισήλθε στην περιοχή όπου στεγαζόταν ο Έπσταϊν τη νύχτα που πέθανε.

Και τον περασμένο Μάιο, ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Bill Barr, δήλωσε στο Fox News: «Υπάρχει πεντακάθαρο βίντεο. Είναι το μόνο άτομο εκεί μέσα και το μόνο άτομο που βγαίνει. Μπορείτε να το δείτε». Πρόσθεσε λίγο πριν από την κυκλοφορία του βίντεο τον περασμένο Αύγουστο: «Εργαζόμαστε για να το καθαρίσουμε για να βεβαιωθούμε ότι έχετε μια βελτιωμένη έκδοση και θα δώσουμε το πρωτότυπο, ώστε να μην νομίζετε ότι υπήρξαν απάτες».

Υπό το φως νέων πληροφοριών, ο Δρ Baden πιέζει για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την αιτία θανάτου του Έπσταϊν.



Η «εκκρεμότητα» στη νεκροψία



Τον Δεκέμβριο, δημοσιεύθηκε μια λογοκριμένη έκδοση της νεκροψίας του Έπσταϊν, στο πλαίσιο της πρώτης δημοσίευσης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των λεγόμενων αρχείων Έπσταϊν. Στο έγγραφο, ο «τρόπος θανάτου» του κατά συρροή σεξουαλικού παραβάτη σημειώνεται «σε εκκρεμότητα», ενώ τα πλαίσια για ανθρωποκτονία και αυτοκτονία μένουν κενά.

Σύμφωνα με τον Δρ. Baden, τα επαγγελματικά του ευρήματα μετά τη νεκροψία στις 11 Αυγούστου 2019 ήταν «ασαφή».



Το πιστοποιητικό θανάτου του Έπσταϊν δημοσιεύθηκε στη συνέχεια εν αναμονή περαιτέρω διερεύνησης της αιτίας, ισχυρίστηκε. Αλλά πέντε ημέρες αργότερα, αυτή η απόφαση φέρεται να «αντικαταστάθηκε» από τη Δρ. Barbara Sampson, την τότε επικεφαλής ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης.

Αποφάνθηκε ότι ο Έπσταϊν πέθανε δι' απαγχονισμού και ότι ο τρόπος με τον οποίο συνέβη αυτό ήταν η αυτοκτονία. Δεν ήταν παρούσα στη νεκροψία, ισχυρίστηκε ο Δρ Baden.

Εκείνη την εποχή, η Δρ. Sampson απέρριψε δημόσια τη θεωρία του Δρ. Baden σχετικά με τον στραγγαλισμό, λέγοντας ότι υποστηρίζει «σθεναρά» το συμπέρασμά της.



Οι δικηγόροι του καταδικασμένου παιδόφιλου, στο μεταξύ, δήλωσαν ότι «δεν ήταν ικανοποιημένοι» με τα ευρήματα του ιατροδικαστή και συμμερίζονται τις ανησυχίες του Δρ. Baden.



«Δεν έχω δει κανένα στοιχείο περαιτέρω μελέτης, τίποτα που να υποδηλώνει περαιτέρω διερεύνηση της αιτίας θανάτου», δήλωσε ο 92χρονος Δρ. Baden, προσθέτοντας ότι η απόφαση της Δρ. Sampson απλώς «έγινε δεκτή».



«Η διάγνωση έγινε αρκετές ημέρες μετά την πρώτη αιτία θανάτου», πρόσθεσε.



Σε μη φυσιολογικά ή εξαιρετικά ύποπτα σενάρια, μπορεί μερικές φορές να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες για να προσδιοριστεί η τελική αιτία θανάτου.



«Τα στοιχεία δείχνουν ανθρωποκτονία»



Ο παθολόγος ήταν ένας από τους πρώτους που σήμαναν συναγερμό μετά την απόφαση, δηλώνοντας στο Fox News το 2019: «Τα στοιχεία δείχνουν προς ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία».

«Αυτή ήταν η γνώμη μου εκείνη την εποχή και εξακολουθώ να την υποστηρίζω», δήλωσε στην Telegraph σε πρόσφατη συνέντευξή του.



«Τα ευρήματα της νεκροψίας συμφωνούν πολύ περισσότερο με έναν συντριπτικό τραυματισμό που προκλήθηκε από στραγγαλισμό παρά από αυτοκτονία δι’ απαγχονισμού».



Στο μεταξύ, το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ και το FBI έχουν δηλώσει ότι ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε και ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι δολοφονήθηκε στο κελί του.

Σύμφωνα με την επίσημη νεκροψία, εντοπίστηκαν τρία διακριτά κατάγματα στον λαιμό του χρηματοδότη: ένα στο αριστερό υοειδές οστό και ένα στον θυρεοειδή χόνδρο στη δεξιά πλευρά, και ένα στην αριστερή πλευρά.



Ο 92χρονος είπε ότι δεν έχει ξαναδεί ποτέ αυτοκτονία με απαγχονισμό και τρία κατάγματα στον αυχένα στα 50 χρόνια που αφιέρωσε εξετάζοντας τις νεκροψίες για θανάτους κρατουμένων σε όλες τις πολιτειακές και τοπικές φυλακές της Νέας Υόρκης.



«Ακόμα και για ένα κάταγμα, πρέπει να διερευνήσουμε την πιθανότητα ανθρωποκτονίας. Δύο σίγουρα δικαιολογούν πλήρη έρευνα», είπε. «Τα ευρήματα στη βιβλιογραφία δεν αναφέρουν ποτέ αυτά τα κατάγματα, ούτε εγώ».



Αλλά η Δρ Sampson διαφωνεί με αυτό, υποστηρίζοντας ότι τα κατάγματα του υοειδούς οστού και του χόνδρου εμφανίζονται τόσο στις αυτοκτονίες όσο και στις ανθρωποκτονίες.



Το έγγραφο που... προανήγγειλε τον θάνατο

Οι αποκλίσεις που εντοπίστηκαν στα τρία εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και δημοσιεύθηκαν στις 30 Ιανουαρίου έχουν πυροδοτήσει περαιτέρω εικασίες γύρω από την αιτία θανάτου του.

Για παράδειγμα, μια ομοσπονδιακή δήλωση που ανακοίνωνε τον θάνατό του εμφανίστηκε στα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα, αλλά φέρει μια ημερομηνία που φαίνεται να προηγείται της στιγμής που βρέθηκε επίσημα νεκρός μέσα στο κελί του στη φυλακή της Νέας Υόρκης.



Το έγγραφο, που εκδόθηκε από το Γραφείο του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και φέρει ημερομηνία Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019, αναφέρει ότι ο Έπσταϊν είχε ήδη βρεθεί αναίσθητος και είχε κηρυχθεί νεκρός.



Ωστόσο, τα αρχεία της φυλακής και οι επίσημες αναφορές δείχνουν ότι ο Έπσταϊν δεν βρέθηκε αναίσθητος μέχρι το πρωί της 10ης Αυγούστου 2019, όταν ένας σωφρονιστικός υπάλληλος που παρέδιδε πρωινό τον βρήκε στο κελί του.



Ο θάνατος του Τζέφρι Έπσταϊν ήρθε εν μέσω μιας σειράς αποτυχιών μέσα σε ένα από τα πιο ασφαλή κέντρα κράτησης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.



Τα αρχεία της φυλακής δείχνουν ότι οι φρουροί που είχαν αναλάβει την παρακολούθηση του Έπσταϊν δεν διενήργησαν τους απαιτούμενους ελέγχους κατά τις ώρες της νύχτας πριν από την ανακάλυψη του σώματός του. Οι προγραμματισμένοι έλεγχοι στις 3 π.μ. και 5 π.μ. δεν έγιναν, σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα. Επιπλέον, οι κάμερες που ήταν τοποθετημένες έξω από το κελί του Έπσταϊν δεν λειτουργούσαν σωστά εκείνο το βράδυ.

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι τουλάχιστον δύο κάμερες παρακολούθησης δεν λειτούργησαν, αφήνοντας κρίσιμα κενά στην οπτική παρακολούθηση της περιοχής. Λόγω αυτών των αποτυχιών, οι αξιωματούχοι δεν μπόρεσαν να καθορίσουν ένα οριστικό χρονοδιάγραμμα των τελευταίων στιγμών του Έπσταϊν.

Σύμφωνα με επίσημη αναφορά, μια θηλιά φτιαγμένη από πορτοκαλί σεντόνι που ανακαλύφθηκε στο κελί αργότερα, αποφασίστηκε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε στον θάνατο του Έπσταϊν. Ο Δρ Baden ισχυρίστηκε ότι παρατήρησε αυτό το γεγονός κατά τη νεκροψία και ανησυχούσε εκείνη την εποχή ότι «η θηλιά δεν ταίριαζε με τον τραυματισμό».



«Δεν ήταν λείο όπως το σεντόνι, τα σημάδια στον λαιμό του Έπσταϊν θα απαιτούσαν διαφορετικό είδος υλικού», είπε.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι χάθηκαν κρίσιμα στοιχεία λόγω λαθών που έκαναν οι αξιωματούχοι κατά τον χειρισμό της σορού του Έπσταϊν.



«Μετέφεραν το σώμα, οι φρουροί αρνήθηκαν να πουν πώς βρέθηκε το σώμα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο», είπε, κάτι που -όπως ισχυρίζεται- είναι μια «εξαιρετικά ασυνήθιστη» αλυσίδα γεγονότων. Το πιο σημαντικό, λέει ο Δρ Baden, είναι ότι ο χρόνος του θανάτου του Έπσταϊν «χάθηκε».

Μέχρι σήμερα, δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής επίσημη ώρα θανάτου.



Ο 66χρονος Έπσταϊν κρατούνταν στις φυλακές του Μανχάταν από τη σύλληψή του στις 6 Ιουλίου 2019, αφότου οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς του απήγγειλαν κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων και συνωμοσία.



Δήλωσε αθώος και περίμενε τη δίκη του όταν πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση λίγο περισσότερο από ένα μήνα αργότερα.



Σύμφωνα με επίσημες αναφορές του πρωινού της 10ης Αυγούστου, ο Έπσταϊν βρέθηκε αναίσθητος και το ιατρικό προσωπικό προσπάθησε να τον επαναφέρει στη ζωή, αλλά λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

