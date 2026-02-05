Ο Ερμής στους Ιχθύες έως τις 15 Απριλίου: Περίοδος ασάφειας και παραπληροφόρησης

Μπαίνουμε σε ένα διάστημα με ασάφειες, παραπληροφόρηση και επικοινωνιακές παγίδες και μπερδέματα, καθώς από το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου ο Ερμής – ο πλανήτης της επικοινωνίας – εισέρχεται στο ζώδιο των Ιχθύων (θέση αδυναμίας), όπου και θα παραμείνει έως τις 15 Απριλίου 2026.

Ο Ερμής συνδέεται άμεσα με τον τρόπο σκέψης, την έκφραση και την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Συμβολίζει κάθε μορφή επικοινωνίας και πρακτικής λειτουργίας της καθημερινότητας: τα έγγραφα, τις συμφωνίες, τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις, τα ραντεβού, την ανάλυση, την κρίση, τις αποφάσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μεταφοράς, την εκπαίδευση και το εμπόριο.

Όταν λέμε ότι ο Ερμής είναι «αδύναμος» στο ζώδιο των Ιχθύων, εννοούμε πως δυσκολεύεται να εκφράσει τις βασικές του ιδιότητες: τη λογική σκέψη, τη σαφήνεια και την ορθολογιστική επικοινωνία. Στο συγκεκριμένο ζώδιο, ο πλανήτης της νόησης λειτουργεί περισσότερο μέσα από το συναίσθημα, το ένστικτο και την φαντασία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση, παραπλάνηση, διλήμματα, παρερμηνείες και καθυστερήσεις.

Η κατάσταση γίνεται πιο έντονη την περίοδο της φαινομενικά ανάδρομης πορείας του Ερμή, από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 20 Μαρτίου, όπου τα επικοινωνιακά λάθη, τα μπλοκαρίσματα και οι ανατροπές σε συμφωνίες και μετακινήσεις ενδέχεται να αυξηθούν.

Ας δούμε συνοπτικά τις θετικές και αρνητικές τάσεις αυτής της περιόδου.

Οι θετικές τάσεις με τον Ερμή στους Ιχθύες

• Περισσότερη ζεστασιά και ενσυναίσθηση στις ανθρώπινες επικοινωνίες

• Εξομολογήσεις καρδιάς που οδηγούν σε συγχώρεση και ψυχολογική κάθαρση

• Οξυμένη φαντασία και πλούσιος εσωτερικός κόσμος

• Έντονη καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργικότητα

• Έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων μέσα από την τέχνη, τη μουσική και τη γραφή

• Το ένστικτο λειτουργεί ως πολύτιμος οδηγός

• Αυξημένη ικανότητα να «διαβάζουμε» τι θέλει να πει ο άλλος πίσω από τις λέξεις

Οι αρνητικές τάσεις με τον Ερμή στους Ιχθύες

• Καθυστερήσεις και αναβολές σε επικοινωνίες, ραντεβού και συμφωνίες

• Επικοινωνιακές «γκάφες» και παρεξηγήσεις κάθε μορφής

• Ανασφάλεια στη λήψη αποφάσεων και σύγχυση στην κρίση

• Παρερμηνείες λόγω μισόλογων ή υποσχέσεων που δεν τηρούνται

• Υπεκφυγές και ψέματα ως τρόπος διαφυγής από τα δύσκολα

• Μεγάλα λόγια και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα

• Έντονα φαινόμενα παραπληροφόρησης

• Ατυχήματα λόγω διάσπασης προσοχής

• Νοητική θολούρα και δυσκολία συγκέντρωσης

• Προβλήματα στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών

Πώς θα επηρεάσει ο Ερμής από τους Ιχθύες κάθε ζώδιο;

Κριός: Η διέλευση του Ερμή στους Ιχθύες σε βάζει σε μια πιο εσωστρεφή και ψυχολογικά φορτισμένη περίοδο. Πολλά ζητήματα λειτουργούν παρασκηνιακά, χωρίς να έχεις πλήρη εικόνα των προθέσεων των άλλων. Παρασκηνιακές εξελίξεις στα επαγγελματικά δεν θα λείψουν και συχνά θα νιώσεις μπερδεμένος πού και σε τί να πιστέψεις, προσπαθώντας να διαβάσεις τα «σημάδια» πίσω από τις λέξεις. Παλιές εκκρεμότητες επανέρχονται για να κλείσουν οριστικά, κυρίως μέσα από συζητήσεις που αφορούν το παρελθόν. Στον συναισθηματικό τομέα, έρχονται εξομολογήσεις ή μυστικές επικοινωνίες που σε συγκινούν, αλλά χρειάζονται προσοχή στην εξιδανίκευση. Η περίοδος ευνοεί την προετοιμασία και όχι τα τελικά ξεκαθαρίσματα. Κράτησε χαμηλό προφίλ, έλεγξε πληροφορίες και μην βασίζεσαι μόνο σε υποσχέσεις.

Ταύρος: Ο Ερμής στους Ιχθύες ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων, των συλλογικών στόχων και των μελλοντικών σου σχεδίων. Μπαίνεις λοιπόν σε μία περίοδο που βγαίνεις από το καβούκι σου, έχεις περισσότερο την ανάγκη να δεις αγαπημένα πρόσωπα, να αναζωπυρώσεις παλιές φιλίες, να σταθείς σε φιλικά άτομα που το έχουν ανάγκη, ενώ είσαι και πιο δημιουργικός σε νέες δραστηριότητες! Τι θέλω ωστόσο να προσέξεις; Κάποιοι άνθρωποι δείχνουν καλή διάθεση αλλά δεν έχουν ξεκάθαρη στάση απέναντί σου. Σημαντικό αυτή την περίοδο είναι ότι θα προκύψει μια νέα προοπτική για ένα όνειρο που είχες αφήσει πίσω. Στα αισθηματικά, μια φιλική σχέση μπορεί να αποκτήσει πιο συναισθηματικό τόνο. Πρόσεξε όμως τις υπερβολικές προσδοκίες. Η περίοδος σε βοηθά να επανεξετάσεις στόχους και σχέσεις, αλλά απαιτεί ρεαλισμό και όχι βιαστικά συμπεράσματα.

Δίδυμοι: Ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής, περνά στους Ιχθύες και επηρεάζει άμεσα τα επαγγελματικά και τη δημόσια εικόνα σου. Εξελίξεις προκύπτουν μέσα από συζητήσεις με ανώτερα πρόσωπα ή μέσω προτάσεων που δεν είναι πλήρως ξεκάθαρες. Κάποιες αποφάσεις καθυστερούν ή αλλάζουν μορφή. Είναι πιθανό να υπάρξουν διλήμματα, μπερδέματα ή και συγχύσεις στα επαγγελματικά, καθυστερήσεις στην υλοποίηση κάποιων στόχων, ενώ είναι απαραίτητο να προσέχεις ακόμα και τα μικρά γράμματα στις συμφωνίες σου! Το θετικό ωστόσο για σένα είναι, ότι αυτή την περίοδο θα είσαι ιδιαίτερα δημιουργικός και εκφραστικός στον επαγγελματικό τομέα, θα θέσεις νέους στόχους και θα έχεις λαμπρές ιδέες! Στα αισθηματικά, μπορεί να μπερδεύεις το συναίσθημα με την πραγματικότητα και να δίνεις περισσότερα απ’ όσα πρέπει. Η περίοδος απαιτεί προσοχή σε λόγια και υποσχέσεις, καθώς και ξεκάθαρη στάση σε κάθε τομέα της ζωής σου.

Καρκίνος: Ο Ερμής στους Ιχθύες φέρνει εξελίξεις σε θέματα σπουδών, ταξιδιών, νομικών υποθέσεων και γενικότερα στο πώς βλέπεις το μέλλον σου. Μπορεί να υπάρξουν ειδήσεις που σε συγκινούν ή σου ανοίγουν νέους δρόμους, αλλά χρειάζονται προσοχή στις λεπτομέρειες. Η περίοδος ευνοεί την πνευματική αναζήτηση, τη συγγραφή, τη μελέτη και την εσωτερική κατανόηση. Στα αισθηματικά, μια σχέση από απόσταση ή μια επικοινωνία με άτομο του παρελθόντος μπορεί να επανεμφανιστεί. Πρόσεξε όμως τις εξιδανικεύσεις. Ορισμένες υποσχέσεις μπορεί να μην έχουν πρακτική βάση. Οι εξελίξεις είναι περισσότερο συναισθηματικές και λιγότερο χειροπιαστές. Άκουσε το ένστικτό σου, αλλά έλεγξε και τα δεδομένα.

Λέων: Ο Ερμής στους Ιχθύες φέρνει εξελίξεις το επόμενο διάστημα σε οικονομικά, συναισθηματικά αλλά γεννά και κάποιες σκέψεις αμφιβολίας και ανασφάλειας. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις για χρήματα, οφειλές ή κοινά οικονομικά με τρίτους, χωρίς όμως να είναι όλα ξεκάθαρα, επομένως θα χρειαστεί να είσαι ιδιαίτερα προσεχτικός στα deals σου. Απόφυγε οικονομικά ρίσκα και σημαντικές δεσμεύσεις. Στον συναισθηματικό τομέα, η περίοδος σε φέρνει αντιμέτωπο με βαθύτερα συναισθήματα, ζήλια ή φόβους εγκατάλειψης. Παλιές ιστορίες επανέρχονται για να ξεκαθαριστούν και για να πεις αυτά που κρατούσες εδώ και καιρό μέσα σου ή και για να πάρεις τις απαντήσεις που εδώ και καιρό περίμενες. Η περίοδος είναι ιδανική για ψυχολογική κατανόηση, όχι για βιαστικές αποφάσεις.

Παρθένος: Ο Ερμής στους Ιχθύες επηρεάζει άμεσα το επόμενο διάστημα τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Οι εξελίξεις έρχονται μέσα από συζητήσεις που δεν είναι πάντα ξεκάθαρες. Υπάρχει έντονη ανάγκη για συναισθηματική επαφή, αλλά και κίνδυνος παρεξηγήσεων. Μια σχέση μπορεί να περάσει φάση ασάφειας ή να χρειαστεί επαναπροσδιορισμό. Στα επαγγελματικά, συνεργασίες απαιτούν προσοχή στα ψιλά γράμματα. Μην βασίζεσαι μόνο σε προφορικές συμφωνίες. Η περίοδος μπορεί να φέρει επανασύνδεση ή επικοινωνία με άτομο από το παρελθόν. Δώσε χρόνο στα πράγματα και μην πιέζεις καταστάσεις να ξεκαθαρίσουν άμεσα.

Ζυγός: Ο Ερμής στους Ιχθύες επηρεάζει την καθημερινότητα, την εργασία και το πρόγραμμα σου. Εξελίξεις μπορεί να προκύψουν μέσα από αλλαγές στο πρόγραμμα ή μέσα από συζητήσεις που δημιουργούν σύγχυση. Στον επαγγελματικό τομέα, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις ή παρεξηγήσεις με συναδέλφους. Πρόσεξε την υπερκόπωση και την έλλειψη συγκέντρωσης, μην λες σε όλα «ναι» γιατί σίγουρα δεν θα μπορέσεις να σταθείς συνεπής. Η περίοδος απαιτεί καλύτερη οργάνωση και όχι βιασύνη. Οι εξελίξεις είναι περισσότερο εσωτερικές παρά εξωτερικές. Άκουσε το σώμα σου και δώσε σημασία στα σημάδια κόπωσης. Απόφυγε σημαντικές δεσμεύσεις αν δεν έχεις πλήρη εικόνα των δεδομένων.

Σκορπιός: Ο Ερμής στους Ιχθύες φέρνει εξελίξεις στον έρωτα, στα παιδιά και στη δημιουργικότητα. Μπορεί να υπάρξουν έντονες συναισθηματικές συζητήσεις ή μια νέα γνωριμία που σε αγγίζει βαθιά. Υπάρχει όμως και τάση για εξιδανίκευση ή μπερδέματα στις προθέσεις του άλλου. Στον δημιουργικό τομέα, η περίοδος είναι εξαιρετική για έμπνευση και καλλιτεχνική έκφραση. Παλιές ερωτικές ιστορίες μπορεί να επανεμφανιστούν. Οι εξελίξεις έχουν ρομαντικό χαρακτήρα, αλλά χρειάζονται ρεαλισμό. Πρόσεξε τις συναισθηματικές υπερβολές και συγκρατήσου από μεγάλες υποσχέσεις που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να τηρηθούν. Η περίοδος σου δίνει ευκαιρία να εκφράσεις όσα νιώθεις, αλλά όχι να πάρεις τελικές αποφάσεις.

Τοξότης: Με τον Ερμή από τους Ιχθύες μπαίνεις σε μία πιο ευαίσθητη και συναισθηματική περίοδο, όπου υπάρχουν σκέψεις, συζητήσεις και επαφές που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή και το παρελθόν σου !Εξελίξεις μπορεί να προκύψουν μέσα από συζητήσεις με συγγενικά πρόσωπα ή θέματα που αφορούν μετακινήσεις και κατοικία. Παλιές υποθέσεις επανέρχονται τώρα για να κλείσουν οριστικά. Προσοχή σε βλάβες στο χώρο του σπιτιού αλλά και σε καβγαδάκια με τους οικείους σου εξαιτίας παρεξηγήσεων! Στα αισθηματικά, υπάρχει ανάγκη για ασφάλεια, αλλά και σύγχυση στις προθέσεις. Απόφυγε σημαντικές αποφάσεις για ακίνητα ή οικογενειακά θέματα αν δεν έχεις πλήρη εικόνα.

Αιγόκερως: Ο Ερμής στους Ιχθύες φέρνει εξελίξεις στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις και στις συμφωνίες. Από τη μία πλευρά λειτουργείς πιο τρυφερά, διαλλακτικά και με περισσότερη ενσυναίσθηση στις καθημερινές σου επαφές, έχεις δημιουργικές ιδέες, ή κάνεις και κοντινές μετακινήσεις που ξυπνούν το συναίσθημα, από την άλλη καραδοκούν καθυστερήσεις, αλλαγές προγράμματος ή μπερδέματα σε έγγραφα. Πρόσεξε τα λόγια σου, το μεταφορικό όχημα, το πρόγραμμά σου και τις συμφωνίες σου. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση μπορεί να αποκαλύψει βαθύτερα συναισθήματα, αλλά όχι πάντα με ξεκάθαρο τρόπο. Η περίοδος ευνοεί την εσωτερική κατανόηση και όχι τις τελικές αποφάσεις. Απόφυγε βιαστικές δεσμεύσεις και έλεγξε προσεκτικά πληροφορίες πριν τις αξιοποιήσεις.

Υδροχόος: Ο Ερμής στους Ιχθύες επηρεάζει άμεσα τον τομέα των οικονομικών σου για το επόμενο διάστημα. Εξελίξεις μπορεί να προκύψουν μέσα από συζητήσεις για χρήματα, αλλά υπάρχει ασάφεια ή καθυστέρηση. Πρόσεξε έξοδα και τις οικονομικές υποσχέσεις που λαμβάνεις ή και που δίνεις. Αξιοποίησε τις εμπνευσμένες ιδέες σου για να οργανώσεις σχέδια που θα αποφέρουν οικονομικούς καρπούς! Στον συναισθηματικό τομέα, αναζητάς περισσότερη ασφάλεια, αλλά υπάρχει τάση να εξιδανικεύεις καταστάσεις. Μπορεί να υπάρξει επικοινωνία με άτομο που σου δημιουργεί συναισθηματική σύγχυση. Οι εξελίξεις απαιτούν προσεκτική διαχείριση και όχι ρίσκο. Η περίοδος είναι κατάλληλη για αναθεώρηση αξιών και όχι για μεγάλες οικονομικές αποφάσεις.

Ιχθύες: Είσαι από τους εκπροσώπους του ζωδιακού που θα απολαύσεις το οδοιπορικό του Ερμή στο ζώδιο σου! Θα βρεθείς σε ετοιμότητα για επικοινωνία, για μετακινήσεις, θα είσαι αρκετά εξωστρεφής, επικοινωνιακός, έτοιμος να εκφράσεις όλα όσα αισθάνεσαι, ενώ η δημιουργικότητά σου θα βρίσκεται στα ύψη! Βέβαια, καραδοκεί ο κίνδυνος να εκτεθείς από λόγια που δεν τήρησες, από ραντεβού που αμέλησες, από ψέματα που βγαίνουν στο φως, για αυτό θυμήσου ότι οι ισορροπίες είναι λεπτές! Επιπλέον, παλιές υποθέσεις επανέρχονται για να ξεκαθαριστούν. Η περίοδος σε κάνει πιο ευαίσθητο και διαισθητικό, αλλά και πιο επιρρεπή στη σύγχυση. Οι εξελίξεις έχουν έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα και απαιτούν υπομονή. Απόφυγε τελικές αποφάσεις και μεγάλες υποσχέσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο.