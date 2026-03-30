O Eρντογάν προειδοποίησε τον Τραμπ για επέμβαση της Τουρκίας αν έμπαιναν στον πόλεμο οι Κούρδοι

Η Άγκυρα προειδοποίησε τον Τραμπ ότι εάν οι κουρδικές οργανώσεις εμπλακούν στον πόλεμο στο Ιράν τότε «θα χτυπήσουμε χωρίς να λάβουμε υπόψη καμία διαδικασία. Θα κάνουμε ό,τι κάναμε στη Συρία»

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Άγκυρα ματαίωσε το σχέδιο της Μοσάντ να χρησιμοποιήσει τις κουρδικές ομάδες στο Ιράκ στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν.

Τα ρεπορτάζ υποστηρίζουν ότι όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, η Μοσάντ ήθελε να κινητοποιήσει τις κουρδικές οργανώσεις οργανώσεις PKK και PJAK ως χερσαίες δυνάμεις εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Τουρκικές πηγές υποστηρίζουν ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ είχαν επαφή με ηγετικά στελέχη των Κούρδων και γι αυτό τον λόγο υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Μαρτίου, ο Τούρκος πρόεδρος αντιτάχθηκε κατηγορηματικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο εμπλοκής των Κούρδων σε πόλεμο με το Ιράν και δήλωσε ότι η στάση της Τουρκίας σχετικά με την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν ήταν σαφής.

«Δεν θα σιωπήσουμε, θα παρέμβουμε»

Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Προεδρικό Μέγαρο μεταξύ αξιωματούχων ασφαλείας και ορισμένων στρατηγικών συμβούλων του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) σχετικά με έναν πιθανό πόλεμο με το Ιράν, τέθηκε στο προσκήνιο το ζήτημα του πώς ματαιώθηκε το σχέδιο του Ισραήλ να εμπλέξει κουρδικές οργανώσει ς στον πόλεμο με το Ιράν .

Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε γνωστό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, καθώς και ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MIT), Ιμπραήμ Καλίν, έχουν εντατικές επαφές με την κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ και την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν (KRG), και ότι η θέση της Τουρκίας έχει εκφραστεί με σαφήνεια.

Διαβιβάστηκε στα εμπλεκόμενα μέρη ότι εάν κουρδικές ομάδες εξαπέλυαν επίθεση στο Ιράν σύμφωνα με το σχέδιο του Ισραήλ, η Τουρκία δεν θα παρέμενε σιωπηλή και θα μπορούσε να παρέμβει.

«Θα το κάνουμε όπως στη Συρία»

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών διεμήνυσαν ότι η Τουρκία θα παρενέβαινε εάν έμπαιναν οι Κούρδοι στον πόλεμο μεταφέροντας το μήνυμα: «Είδατε τι συνέβη στη Συρία. Θα κάνουμε εδώ ό,τι κάναμε εκεί. Τα απαραίτητα μέτρα θα ληφθούν με το παραμικρό βήμα που θα πυροδοτήσει την περιοχή».