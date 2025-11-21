Ο Ερυθρός Σταυρός καταργεί 3.000 θέσεις εργασίας και μειώνει το μπάτζετ λόγω κόπωσης των δωρητών

Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι πιο απαραίτητες από ποτέ, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε μείωση του προϋπολογισμού της και σε περικοπή θέσεων εργασίας, καθώς εμφανίζεται κόπωση στους δωρητές.



Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, η Διεθνής Επιτροπή ανέφερε ότι θα μειώσει τον προϋπολογισμό της για το 2026 κατά 17% σε 1,93 δισεκατομμύρια ευρώ (2,23 δισεκατομμύρια δολάρια) και θα περικόψει 2.900 θέσεις εργασίας. Οι προϋπολογισμοί για την παροχή βοήθειας αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές έλλειμμα, καθώς οι δωρητές στρέφουν την προσοχή τους στην άμυνα, αναγκάζοντας τους ανθρωπιστικούς φορείς να λάβουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με το ποιον θα βοηθήσουν εν μέσω πολλαπλών συγκρούσεων και ρεκόρ εκτοπισμού, όπως σημειώνει το Reuters.



Ταυτόχρονα, ο κορυφαίος παγκόσμιος χορηγός βοήθειας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναθεωρούν τα προγράμματα εξωτερικής βοήθειας υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυτός δίνει προτεραιότητα στις πολιτικές «Πρώτα η Αμερική».

«Αναγκασμένοι να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις»

«Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού παραμένει προσηλωμένη στο να εργάζεται στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, όπου λίγοι άλλοι μπορούν να επιχειρήσουν», δήλωσε η πρόεδρος Μιριάνα Σπόλιαριτς μετά από συνεδρίαση Επιτροπής. «Ωστόσο, η οικονομική πραγματικότητα μας αναγκάζει να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους την χρειάζονται περισσότερο».

Οι περικοπές θέσεων εργασίας ανέρχονται σε περίπου 15% του συνολικού προσωπικού της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, που ανέρχεται σε 18.500 άτομα, και έρχονται σε συνέχεια προηγούμενων μέτρων λιτότητας το 2023. Το 1/3 των περικοπών θα προκύψει μέσω εθελούσιων αποχωρήσεων και αφήνοντας κενές θέσεις, ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο ανθρωπιστικός οργανισμός με έδρα τη Γενεύη έχει παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες και οι δραστηριότητές του κυμαίνονται από την παροχή βασικής ανθρωπιστικής βοήθειας έως την επίσκεψη σε αιχμαλώτους πολέμου. Λειτουργεί ως ουδέτερος ενδιάμεσος σε συγκρούσεις και μετέφερε ομήρους από τη Γάζα, καθώς και Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με τους όρους της κατάπαυσης του πυρός της 10ης Οκτωβρίου.