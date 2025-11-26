O Εβάν Φουρνιέ με... φανέλα Ρόι Τάρπλεϊ πριν τη μεγάλη αναμέτρηση στο Βελιγράδι (pic)

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της EuroLeague. Τα βλέμματα τράβηξε για ακόμη μια φορά ο Γάλλος μπασκετμπολίστας Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος απεικονίζεται να φοράει μπλούζα με τον Ρόι Τάρπλεϊ.

Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Ο Αμερικάνος υψηλόσωμος πάουερ φόργουορντ αν και έμεινε μόλις μια χρονιά στον Πειραιά με μυθικές εμφανίσεις τόσο έως τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, όσο και με την κατάκτηση του εγχώριου ντάμπλ τη σεζόν 1993-1994, αγαπήθηκε πολύ από τους φίλους του Ολυμπιακού.

Ο Φουρνιέ με την κίνηση αυτή φαίνεται να δείχνει σεβασμό προς έναν ιστορικό μπασκετμπολίστα, έγραψε τη δική του ιστορία με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.