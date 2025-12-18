Ο Φάμελλος απαντά στον Τσίπρα και «κερνά κώνειο» τη Ζωή

Κόσμος πάει κι έρχεται αυτές τις ημέρες στο γραφείο των κοινοβουλευτικών συντακτών, με βουλευτές όλων των κομμάτων να «τρατάρουν» τους δημοσιογράφους κουραμπιέδες και μελομακάρονα, ενίοτε και… ειδήσεις.

Ο Σωκράτης Φάμελλος πέρασε για τις καθιερωμένες ευχές από το γραφείο του ισογείου του Μεγάρου της Βουλής, με την κουβέντα, αναπόφευκτα, να πηγαίνει στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, καθώς και στη χθεσινή διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά.



«Θα το κρατήσετε το κόμμα τώρα που έρχεται ο Τσίπρας;» ρώτησε δημοσιογράφος τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.



«Δεν μας ενδιαφέρει η καρέκλα. Το θέμα είναι να πάμε όλοι μαζί, να ρίξουμε το Μητσοτάκη, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις», απάντησε και ξεκαθάρισε πως το κάλεσμα απευθύνεται και στο ΠΑΣΟΚ - «τα πράγματα δεν είναι κουτάκια περιχαρακωμένα», υπήρξε το σχόλιό του.



Ο Σωκράτης Φάμελλος απέκλεισε ωστόσο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όσο για τον Γιάνη Βαρουφάκη, εξήγησε πως ο ίδιος έχει εξαιρεθεί από αυτή τη συζήτηση. Πάντως, ο Σωκράτης Φάμελλος δεν έκρυψε πως βλέπει θετικά τις πρωτοβουλίες από Λούκα Κατσέλη, Πέτρο Κόκκαλη και Νίκο Κοτζιά.



Όσο για τη διαγραφή του Νίκου Παππά, υποστήριξε πως δεν ισχύει ότι ο Παύλος Πολάκης διαφώνησε.



Ο ίδιος ρωτήθηκε και για την πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό, λέγοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συναινεί σε προσχηματικές επιτροπές 4 μηνών για να ξεπλυθούν ευθύνες 40 χρόνων.