Ο Φάνης Χριστοδούλου με πούρο καλεί την... παλιά φρουρά του Πανιώνιου με «φόντο» την Ευρώπη (vid)

Η επιστροφή του Πανιωνίου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ είναι γεγονός και στη Νέα Σμύρνη επικρατεί ενθουσιασμός. Με αφορμή την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, ο σύλλογος «έντυσε» το μήνυμά του με μια δόση νοσταλγίας και… πούρου.



Πρωταγωνιστής του βίντεο δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον «μπέμπη» του ελληνικού μπάσκετ, Φάνη Χριστοδούλου. Σε ρόλο αφεντικού, τηλεφωνεί στους παλιούς του συμπαίκτες, Κριζ Χουγκάζ, Γιώργο Καράγκουτη, Γιώργο Μποσγανά και Μάκη Δρελιώζη, και τους καλεί να επιστρέψουν στο γήπεδο για να στηρίξουν τον Ιστορικό.

Οι παλιοί άσοι ανταποκρίνονται στο κάλεσμα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και υπενθυμίζοντας πως η «πλατεία» έχει μάθει να ζει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Ο Πανιώνιος με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη σεζόν δείχνει αποφασισμένος να ξαναγράψει ιστορία και να φέρει ξανά την αύρα της Ευρώπης στη Νέα Σμύρνη.

Δείτε το βίντεο του Ιστορικού