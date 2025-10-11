Ο γάμος του Ιωάννη Παπαπέτρου με την αγαπημένη του Ναυσικά (pic)

Πολύ όμορφες και συγκινητικές στιγμές για τον Ιωάννη Παπαπέτρου, που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας και παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ναυσικά. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αγάπης και πίστης, έχοντας στο πλευρό του φίλους και συγγενείς που μοιράστηκαν τη χαρά τους.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, μετά το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας στα παρκέ, ανοίγει πλέον ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο στη ζωή του, αυτή τη φορά εκτός γηπέδου. Μαζί με την πλέον σύζυγο του ξεκινούν το κοινό τους ταξίδι στη ζωή.