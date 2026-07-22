Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μπορεί να αγαπήθηκε όσο λίγοι μέσα από τον αξέχαστο ρόλο του Φατσέα στο «Καφέ της Χαράς», όμως, όπως αποκάλυψε, η τεράστια επιτυχία της σειράς είχε και συνέπειες στην επαγγελματική του πορεία.

Μιλώντας στο vidcast «Τσάι με Λεμόνι», ο γνωστός ηθοποιός εξήγησε πως η αναγνωρισιμότητα που απέκτησε δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός και μάλιστα τον δυσκόλεψε αρκετά στην προσωπική του ζωή.

«Με χάλασε που έγινα γνωστός»

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πάντα ήθελε να περνά απαρατήρητος και να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή, κάτι που άλλαξε ριζικά μετά την επιτυχία της σειράς.

Όπως είπε, στην αρχή δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη δημοσιότητα, ενώ χρειάστηκε χρόνο για να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα.

«Έχασα δουλειές μετά το Καφέ της Χαράς»

Η μεγαλύτερη αποκάλυψη αφορούσε όμως την επαγγελματική του πορεία.

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης ανέφερε πως, μετά τον ρόλο του Φατσέα, σταμάτησαν να έρχονται προτάσεις από χώρους όπου εργαζόταν μέχρι τότε, καθώς αρκετοί τον αντιμετώπισαν ως έναν ηθοποιό που είχε στραφεί σε πιο εμπορικές παραγωγές.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν πίστεψε στις ταμπέλες του «ποιοτικού» και του «εμπορικού» θεάτρου, τονίζοντας ότι μοναδικό του κριτήριο ήταν πάντα οι δουλειές που τον ενέπνεαν.

Παρά τις δυσκολίες, δεν έκρυψε ότι δεν μετάνιωσε ποτέ για τη συμμετοχή του στο «Καφέ της Χαράς», χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία του με τον Χάρη Ρώμα εξαιρετική και τον ρόλο του Φατσέα μία από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες της καριέρας του.