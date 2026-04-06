Ο Φερστάπεν απάντησε στο δίλημμα Μέσι ή Ρονάλντο: «Πιο ταλαντούχος ο...»

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν ρωτήθηκε σχετικά με τον σπουδαιότερο ποδοσφαιριστή των τελευταίων χρόνων και απάντησε στο δίλημμα Μέσι ή Ρονάλντο, αποθεώνοντας τον Αργεντίνο «μάγο».

Ο Ολλανδός οδηγός «υποκλίθηκε» στον Λιονέλ Μέσι, εκθειάζοντάς τον και υπογραμμίζοντας πως η συνεισφορά του στο ποδόσφαιρο είναι αξιομνημόνευτη. Ανέφερε ότι είναι αδύνατο να τον σταματήσεις και ότι κανείς δε μπορεί να τον αποτρέψει από το να σκοράρει, όταν το επιθυμεί.

«Γνωρίζει πως να διαβάζει το παιχνίδι. Παρακολουθείς πολλούς ποδοσφαιριστές, για να βάλουν γκολ πρέπει πρώτα να τρέξουν, πρέπει να μπούνε στη μεγάλη περιοχή. Ο Μέσι μπορεί να σκοράρει από οπουδήποτε, όποτε θέλει. Πιστεύεις ότι μπορείς να το αποφύγεις, να τον αποτρέψεις, όμως είναι αδύνατο. Θα σκοράρει όποτε βρει την ευκαιρία», ανέφερε σχετικά.

Καθώς μιλούσε για το μεγαλείο του Αργεντίνου σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, έφερε στη μνήμη του μία εντυπωσιακή στιγμή του Μέσι στο Μουντιάλ του 2022, που διαεξήχθη στο Κατάρ. «Η πάσα του εναντίον της Ολλανδίας στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, δε μπορείς να την αντιμετωπίσεις, να αμυνθείς με κάποιο τρόπο».

Όσον αφορά το δίλημμα ανάμεσα σε Μέσι και Ρονάλντο, ο Φερστάπεν απέφυγε να απαντήσει μονολεκτικά και στάθηκε στις αρετές που έχει ο καθένας. «Διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, οπότε δυσκολεύομαι να επιλέξω. Είναι αδύνατο. Από τη μία, ο Μέσι είναι περισσότερο ταλαντούχος, αλλά από την άλλη ο Ρονάλντο έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και παρά την ηλικία του παραμένει σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά.