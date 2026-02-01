Ο Φεβρουάριος κάνει ποδαρικό με πάθος, ειδικά για 4 ζώδια σήμερα 01/02

Ο πιο σημαντικός μήνας του 2026, αλλά και της εποχής που διανύουμε σήμερα κάνει το ντεμπούτο του και τον καλωσορίζουμε με ιδιαίτερο πάθος, καθώς βρισκόμαστε μία ανάσα πριν την Πανσέληνο που θα σχηματιστεί στο Λέοντα αύριο. Για σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με τη Σελήνη να κινείται στο Λιοντάρι, δεν λείπει το πάθος, η υπερβολή, τα έντονα συναισθήματα και η θεατρικότητα…

Η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη και τον Πλούτωνα όμως, κρούουν το καμπανάκι, ότι εύκολα μπορούν να ανάψουν τα αίματα και να δημιουργηθούν εντάσεις, ίντριγκες, έντονα ξεσπάσματα που η ρίζα τους θα οφείλεται στον εγωισμό και στις τάσεις επιβολής!

Ιδιαίτερα έντονα ξεκινούν τον Φεβρουάριο οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν ισχυρές εσωτερικές πιέσεις, παρορμητικότητα και καβγάδες που δεν αφήνουν περιθώρια για αδιαφορία. Για αυτά τα ζώδια, ο μήνας ανοίγει με δυναμικές συγκρούσεις, παιχνίδια εξουσίας και ξεκαθαρίσματα που δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν. Το πάθος είναι έντονο, αλλά το ίδιο έντονη είναι και η ανάγκη για έλεγχο, επιβεβαίωση και κυριαρχία.



Πώς θα κάνει ποδαρικό ο Φεβρουάριος για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου; Μάθε τώρα….

Κριός – Ο Φεβρουάριος κάνει το ντεμπούτο του με πάθος!

Ο Φεβρουάριος κάνει το ποδαρικό του με την Σελήνη να κινείται στο ζώδιο του Λέοντα και για σήμερα Κυριακή η ενέργεια της αυριανής Πανσελήνου είναι έντονη αγαπητέ μου Κριέ! Η μέρα σου είναι γεμάτη πάθος, ερωτισμό, υπερβολή, ανάγκη για διασκέδαση, αλλά και ασυγκράτητο αυθορμητισμό! Ο μήνας σου ξεκινά δημιουργικά και παθιασμένα, ωστόσο η Σελήνη σχηματίζει αντίθεση με τον Άρη και τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο και οι ισορροπίες είναι ευαίσθητες … Είναι πολύ πιθανό να προκληθούν εντάσεις, ζήλιες και ανταγωνισμοί στα ερωτικά σου, είτε να εκνευριστείς με κάποιο άτομο του κοινωνικού σου κύκλου που με την στάση του θα προσπαθήσει κατά κάποιο τρόπο να σου επιβληθεί!

Astro Tip: Η έναρξη του μήνα σου δίνει το ερέθισμα να κυνηγήσεις και να κατακτήσεις αυτό που θες πολύ! Φρόντισε οι επιλογές των ανθρώπων που σε πλαισιώνουν να είναι οι σωστές.

Ταύρος – Ο Φεβρουάριος σε φέρνει σε συναισθηματικό αναβρασμό

Ο Φεβρουάριος ξεκινά με τη Σελήνη να κινείται στον Λέοντα και για αυτή την Κυριακή αγαπητέ μου Ταύρε, η ενέργεια της αυριανής Πανσελήνου είναι ήδη αισθητή, φέρνοντας ένταση σε θέματα σπιτιού, οικογένειας αλλά και βαθύτερων συναισθημάτων. Η διάθεσή σου γίνεται πιο απαιτητική, ενώ νιώθεις έντονα την ανάγκη να προστατεύσεις τον χώρο και τους ανθρώπους σου. Παράλληλα, η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη και τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο πιέζει επαγγελματικές και κοινωνικές ισορροπίες, δημιουργώντας εκνευρισμό ή συγκρούσεις με άτομα του περιβάλλοντός σου. Κάποιος μπορεί να δοκιμάσει τις αντοχές σου ή να σε φέρει προ τετελεσμένων, κάτι που δεν σου ταιριάζει καθόλου.

Astro Tip: Μην απαντάς απόλυτα. Κράτα σταθερή στάση και διάλεξε πού αξίζει να επενδύσεις ενέργεια και πού όχι.

Δίδυμοι – Ο Φεβρουάριος ξεκινά με ένταση στο λόγο και στις σκέψεις

Ο νέος μήνας κάνει την είσοδό του με τη Σελήνη στον Λέοντα και εσύ αγαπητέ μου Δίδυμε νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, να εκφραστείς και να ακουστείς δυνατά. Η αυριανή Πανσέληνος φορτίζει τη μέρα σου με υπερβολή, τα λόγια σου γίνονται έντονα και υπερβολικά ενώ δεν λείπουν και τα συναισθηματικά ξεσπάσματα, καθώς η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη και τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο φέρνει συγκρούσεις σε συζητήσεις, αλλά και εντάσεις στις μετακινήσεις ή στις επαφές σου. Πρόσεξε τα λόγια που λέγονται πάνω στα νεύρα, γιατί μπορεί να πάρουν μεγαλύτερη διάσταση απ’ ό,τι αξίζουν. Παράλληλα, ένα νέο πλάνο ή ιδέα σε ενθουσιάζει, αλλά χρειάζεται σωστό χειρισμό.

Astro Tip: Σκέψου πριν μιλήσεις. Η δύναμη του λόγου σου σήμερα μπορεί να χτίσει, αλλά και να γκρεμίσει.

Καρκίνος – Ο Φεβρουάριος ξεκινά με έντονα συναισθήματα και αξίες στο προσκήνιο

Ο Φεβρουάριος κάνει ποδαρικό με τη Σελήνη στον Λέοντα και για αυτή την Κυριακή αγαπητέ μου Καρκίνε, είσαι επικεντρωμένος και προσπαθείς να περιφρουρήσεις ότι σου δίνει ασφάλεια, είτε αυτό είναι οικονομικό είτε αισθηματικό ζήτημα, ζητάς όμως λίγο παραπάνω επιβεβαίωση! Η ενέργεια της αυριανής Πανσελήνου σε κάνει πιο ευαίσθητο, αλλά και πιο διεκδικητικό σε ό,τι αφορά τα θέλω σου. Ωστόσο, η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη και τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο φέρνει εντάσεις γύρω από ζητήματα οικονομικά, ενώ στα αισθηματικά υπερασπίζεσαι την αποκλειστικότητα ή διεκδικείς αυτό που θες και αξίζεις, χωρίς να κάνεις εκπτώσεις. Σήμερα ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να νιώσεις ότι κάποιος σε πιέζει ή σε φέρνει σε ψυχολογικό δίλημμα.

Astro Tip: Θέσε όρια και μην υποτιμάς την αξία σου. Ο μήνας ξεκινά ζητώντας σου να υπερασπιστείς αυτό που πραγματικά έχει σημασία για εσένα.

Λέων – Ο Φεβρουάριος ξεκινά με εσένα στο επίκεντρο

Ο Φεβρουάριος κάνει εντυπωσιακό ποδαρικό με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου και αγαπητέ μου Λέοντα και την ενέργεια της αυριανής Πανσελήνου να σε φορτίζει έντονα συναισθηματικά και ψυχολογικά. Η ανάγκη σου να ξεχωρίσεις, να εκφραστείς και να διεκδικήσεις γίνεται ακατανίκητη. Ωστόσο, η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη και τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο δημιουργεί εκρηκτικές δυναμικές στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Ένας άνθρωπος απέναντί σου μπορεί να σε προκαλέσει, να σε πιέσει ή να προσπαθήσει να επιβληθεί. Πρόσεξε παιχνίδια δύναμης και τις ζήλιες που φουντώνουν εύκολα.

Astro Tip: Διάλεξε τις μάχες σου. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν.

Παρθένος – Ο Φεβρουάριος ανοίγει με εσωτερική ένταση και κούραση

Ο νέος μήνας ξεκινά με τη Σελήνη στον Λέοντα και για εσένα αγαπητέ μου Παρθένε, η ατμόσφαιρα είναι πιο βαριά και εσωστρεφής. Η ενέργεια της αυριανής Πανσελήνου φωτίζει παρασκηνιακές καταστάσεις, άγχη και εκκρεμότητες που σε πιέζουν ψυχολογικά. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη και τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο φέρνει ένταση στην καθημερινότητα, στην εργασία ή σε θέματα υγείας, κάνοντάς σε να νιώθεις ότι «τραβάς περισσότερα απ’ όσα αντέχεις». Απόφυγε υπερβολές και εξαντλητικούς ρυθμούς, αφιέρωσε αυτή την Κυριακή για ξεκούραση, χαλάρωση και επαφή με το «μέσα» σου!

Astro Tip: Κάνε ένα βήμα πίσω και φρόντισε τον εαυτό σου. Η ξεκούραση είναι απαραίτητη, όχι πολυτέλεια.

Ζυγός – Ο Φεβρουάριος ξεκινά με ένταση στις παρέες και στα συναισθήματα

Ο Φεβρουάριος κάνει την είσοδό του με τη Σελήνη στον Λέοντα και αγαπητέ μου Ζυγέ, η κοινωνική σου ζωή παίρνει φωτιά. Η ενέργεια της αυριανής Πανσελήνου φέρνει έντονα συναισθήματα σε φιλίες, ομάδες αλλά και στα ερωτικά σου, με τάση για υπερβολή και δράμα. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη και τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο μπορεί να προκαλέσει ανταγωνισμούς, ζήλιες ή έντονες αντιπαραθέσεις, ιδιαίτερα αν μπλέκονται έρωτας και φιλία. Κάποιος ζητά περισσότερα απ’ όσα μπορείς ή θέλεις να δώσεις.

Astro Tip: Κράτα ισορροπίες και όρια. Δεν χρειάζεται να ικανοποιήσεις τους πάντες για να νιώθεις αποδεκτός.

Σκορπιός – Ο Φεβρουάριος ξεκινά με ένταση σε στόχους και κατεύθυνση ζωής

Ο Φεβρουάριος κάνει την έναρξή του με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιο του Λέοντα και για αυτή την Κυριακή αγαπητέ μου Σκορπιέ, η ενέργεια της αυριανής Πανσελήνου είναι ήδη ιδιαίτερα αισθητή. Το ενδιαφέρον σου στρέφεται έντονα σε επαγγελματικά θέματα, στόχους και φιλοδοξίες, ενώ νιώθεις την ανάγκη να αποδείξεις την αξία σου και να πάρεις τον έλεγχο των καταστάσεων στα χέρια σου! Ωστόσο, η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη και τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο φέρνει πιέσεις από οικογενειακά ζητήματα ή από πρόσωπα που αμφισβητούν τις επιλογές σου. Εσωτερικές συγκρούσεις, ένταση και παιχνίδια εξουσίας μπορεί να σε φέρουν στα όριά σου.

Astro Tip: Μην αφήνεις το συναίσθημα να σε παρασύρει σε σπασμωδικές αντιδράσεις. Η δύναμή σου είναι η ψυχραιμία.

Τοξότης – Ο Φεβρουάριος ξεκινά με πάθος, ιδέες και ανήσυχο πνεύμα

Ο νέος μήνας κάνει ποδαρικό με τη Σελήνη στον Λέοντα και για αυτή την Κυριακή αγαπητέ μου Τοξότη, η ενέργεια της αυριανής Πανσελήνου σε γεμίζει ενθουσιασμό, διάθεση για δράση, ταξίδια, νέες εμπειρίες και έντονη ανάγκη να ξεφύγεις από όρια. Το πάθος και η υπερβολή δεν λείπουν, όμως η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη και τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο δημιουργεί εντάσεις σε συζητήσεις, επαφές και μετακινήσεις. Πρόσεξε λόγια που μπορεί να ειπωθούν απότομα ή αποφάσεις που μπορεί να ληφθούν χωρίς σκέψη. Η αλήθεια σου είναι δυνατή, αλλά σήμερα χρειάζεται μέτρο.

Astro Tip: Διοχέτευσε την ένταση σε δημιουργικές ιδέες και όχι σε αντιπαραθέσεις χωρίς ουσία.

Αιγόκερως – Ο Φεβρουάριος ξεκινά με βαθιά συναισθηματική φόρτιση

Ο Φεβρουάριος κάνει την είσοδό του με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιο του Λέοντα και για αυτή την Κυριακή αγαπητέ μου Αιγόκερε, η ενέργεια της αυριανής Πανσελήνου αγγίζει βαθιά ψυχολογικά και συναισθηματικά θέματα. Έρχονται στην επιφάνεια φόβοι, ανασφάλειες, οικονομικές ανησυχίες ή έντονες ανάγκες για έλεγχο και σταθερότητα. Παράλληλα, η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη και τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο μπορεί να φέρει εντάσεις γύρω από χρήματα, ή σχέσεις που δοκιμάζονται! Κάτι αλλάζει και δεν μπορείς να το αγνοήσεις.

Astro Tip: Άφησε πίσω ό,τι σε βαραίνει. Ο μήνας ξεκινά ζητώντας ουσιαστική μεταμόρφωση.

Υδροχόος – Ο Φεβρουάριος ξεκινά εκρηκτικά για τις σχέσεις σου

Ο Φεβρουάριος κάνει δυναμικό ποδαρικό με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιο του Λέοντα και για αυτή την Κυριακή αγαπητέ μου Υδροχόε, η ενέργεια της αυριανής Πανσελήνου σε επηρεάζει άμεσα, αφού φωτίζει τον άξονα των σχέσεων και των συνεργασιών σου. Η ένταση είναι αισθητή και οι ισορροπίες λεπτές, καθώς η Σελήνη βρίσκεται σε αντίθεση με τον Άρη και τον Πλούτωνα που φιλοξενούνται στο ζώδιό σου. Αυτό σημαίνει ότι οι άλλοι λειτουργούν σαν καθρέφτης των δικών σου εσωτερικών συγκρούσεων. Πιθανές ρήξεις, ξεσπάσματα, ζήλιες ή παιχνίδια δύναμης έρχονται στο προσκήνιο, ειδικά αν νιώθεις ότι περιορίζεσαι ή πιέζεσαι.

Astro Tip: Μην προσπαθείς να ελέγξεις τους πάντες και τα πάντα. Η αληθινή δύναμη βρίσκεται στη συνειδητή επιλογή και όχι στην αντίδραση.

Ιχθύες – Ο Φεβρουάριος ξεκινά με έντονο στρες

Ο Φεβρουάριος ξεκινά με τη Σελήνη στον Λέοντα και για αυτή την Κυριακή αγαπητέ μου Ιχθύ, η ενέργεια της αυριανής Πανσελήνου γίνεται αισθητή μέσα από πίεση στην καθημερινότητα, στις υποχρεώσεις και στους ρυθμούς σου. Νιώθεις ότι καλείσαι να ανταποκριθείς σε πολλά, ενώ παράλληλα η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη και τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο ενεργοποιεί άγχη, φόβους και παρασκηνιακές καταστάσεις. Πρόσεξε την υπερκόπωση, αλλά και ανθρώπους που απορροφούν την ενέργειά σου χωρίς ανταπόδοση. Η μέρα σε ωθεί να βάλεις όρια εκεί που μέχρι τώρα έδειχνες κατανόηση.

Astro Tip: Φρόντισε το σώμα και την ψυχή σου. Όχι σε άλλες υπερβάσεις – ο μήνας ξεκινά ζητώντας αυτοσεβασμό και προστασία.