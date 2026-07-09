O FLASH στη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Εικόνες από το πύρινο σκηνικό

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) στην Πυροσβεστική, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Ο FLASH βρίσκεται στο σημείο και καταγράφει εικόνες από την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 σε αύλειο χώρο επιχείρησης, κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο της βιοτεχνίας.

Λίγη ώρα αργότερα, οι φλόγες επεκτάθηκαν και στο εσωτερικό της επιχείρησης, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Ήχησε το 112

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώθηκαν για τη φωτιά και κλήθηκαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.