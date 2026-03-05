Ο FLASH στην αεροπορική βάση της Πάφου: «Κοινές θυσίες και αποστολή για προστασία του ελληνισμού»

Αθήνα και Λευκωσία δοκιμάζουν επί του πεδίου τη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις απειλές που δέχθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, έπειτα και από την απόφαση της κυβέρνησης να συνδράμει με φρεγάτες και F16 τη «Μεγαλόνησο».

Στην αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφου έχουν σταθμεύσει από τη Δευτέρα τα 4 ελληνικά F16 Viper που επιχειρούν στον ουρανό της Κύπρου.

Μιλώντας στον FLASH o διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας Κύπρου Γεώργιος Αλεξάνδρου, τόνισε πως η βάση βρίσκεται σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής καθώς υπάρχουν συνεχώς πληρφορορίες για απειλές και κινήσεις ύποπτων αντικειμένων σε όλη την περιοχή.

Αναφερόμενος στη συνδρομή της Ελλάδας, ο κ. Αλεξάνδρου τόνισε πως οι Έλληνες ιπτάμενοι είναι ενθουσιασμένοι που πετάνε στον ουρανό της Κύπρου:

«Η παρουσία των ελληνικών F16 δεν σχετίζεται με κάποια υποχρέωση της Ελλάδας, εδράζεται στους ιστορικούς και αδελφικούς δεσμούς, στις κοινές θυσίες που έχουμε και στην αποστολή για προστασία του ελληνισμού όπου βρίσκεται».