Ο FLASH στην Κύπρο: Αυτοσχέδια καταφύγια - Δείτε την εφαρμογή στο κινητό και το σακίδιο επιβίωσης

H Λεμεσός και οι περιοχές που βρίσκονται μια ανάσα από την βάση του Ακρωτηρίου δεν διαθέτουν καταφύγια.

Τις τελευταίες ημέρες ωστόσο στην Πολιτική Άμυνα έχει αναπτυχθεί ένας ειδικός σχεδιασμός ώστε την ώρα που θα σημάνει συναγερμός οι κάτοικοι να οδηγούνται σε χώρους που έχουν μετατραπεί σε καταφύγια, όπως σχολεία, μοναστήρια ακόμη και υπόγεια πάρκινγκ πολυκατοικιών τα οποία μένουν ανοιχτά προς χρήση των πολιτών.

Στα κινητά έχει εγκατασταθεί η ειδική εφαρμογή «SafeCY» η οποία εντοπίζει το κοντινότερο καταφύγιο της Πολιτικής Άμυνας.

Το σακίδιο έκτακτης ανάγκης

Η Πολιτική Άμυνα της Κύπρου έχει ενημερώσει όλους τους κατοίκους να ετοιμάσουν ένα ειδικό σακίδιο επιβίωσης με είδη πρώτης ανάγκης σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας Παναγιώτης Λιασίδης μίλησε στον FLASH και παρουσίασε τα είδη τα οποία θα πρέπει να έχει μέσα στο συγκεκριμένο κιτ.

«Είναι μια δύσκολος περίοδος που πρέπει με ψυχραιμία να την ξεπεράσουμε» είπε στον FLASH o κ. Λιασίδης διευκρινίζοντας πως η Κύπρος δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση αλλά είναι λογικό ο κόσμος να ανησυχεί.