O FLASH στην «πράσινη γραμμή»: Η Δεκέλεια, τα «μάτια» των Βρετανών, σε ύψιστη επιφυλακή
1500 ελληνοκύπριοι και τουρκοκύπριοι ζουν μαζί στο χωριό Πύλα - ένα από τα τέσσερα χωριά - που βρίσκονται μέσα στη νεκρή ζώνη της Κύπρου. Σε ύψιστη ετοιμότητα οι αρχές για τον φόβο τρομοκρατικών απειλών ακόμα και από μεμονωμένα άτομα.
Η Πύλα είναι ένα από τα τέσσερα, συνολικά, χωριά τα οποία βρίσκονται στην «πράσινη γραμμή», στη νεκρή ζώνη, ανάμεσα στην ελεύθερη και την κατεχόμενη Κύπρο. Πρόκειται για μια ζώνη η οποία ελέγχεται από τα Ηνωμένα Έθνη.
Το χωριό ήταν από τα πρώτα που βρέθηκαν εν μέσω πυρών στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Σήμερα, εκκλησία και τζαμί βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής.
Περίπου 1500 χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν μαζί, ειρηνικά, στην Πύλα. Και όπως λέει στον FLASH o παπά Μιχάλης, αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα της χριστιανικής διδασκαλίας. «Η βοήθεια που έφτασε στο νησί και από την Ελλάδα είναι για όλο το νησί, όχι μόνο για κάποιους» λέει στον FLASH.
O Τάσος Κασκαρέλης και ο Βύρωνας Καρκίδης ζουν στην Πύλο. Στο χωριό υπάρχει ψυχραιμία για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες καθώς εκτιμούν ότι τόσο οι βάσεις όσο και το ίδιο το νησί δεν πρόκειται να αποτελέσουν στόχους για τους Ιρανούς. «Δε νομίζω να είναι τόσο βλάκες οι Τούρκοι» λέει ο κ. Καρκίδης για το ενδεχόμενο να υπάρξουν ζητήματα ασφαλείας για την Κύπρο από την πλευρά της Τουρκίας.
Σε ύψιστη επιφυλακή η Δεκέλεια - τα «μάτια» των Βρετανών
Στη βάση της Δεκέλειας - τη δεύτερη μεγαλύτερη βάση των Βρετανών στην Κύπρο - τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ημέρες ενώ το προσωπικό έχει τεθεί σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας. Πρόκειται για τα «μάτια» των Βρετανών σε όλη την περιοχή με νευραλγικό ρόλο στην ασφάλεια των επικοινωνιών.
Οι αρχές στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε συναγερμό υπό το φόβο τρομοκρατικής απειλής ακόμα και από μεμονωμένα άτομα. Τα τελευταία 24ωρα μάλιστα έγιναν προσαγωγές υπόπτων στη Λευκωσία στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων που γίνονται.