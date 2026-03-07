O FLASH στην «πράσινη γραμμή»: Η Δεκέλεια, τα «μάτια» των Βρετανών, σε ύψιστη επιφυλακή

Η Πύλα είναι ένα από τα τέσσερα, συνολικά, χωριά τα οποία βρίσκονται στην «πράσινη γραμμή», στη νεκρή ζώνη, ανάμεσα στην ελεύθερη και την κατεχόμενη Κύπρο. Πρόκειται για μια ζώνη η οποία ελέγχεται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Το χωριό ήταν από τα πρώτα που βρέθηκαν εν μέσω πυρών στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Σήμερα, εκκλησία και τζαμί βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής.

Οδοιπορικό του FLASH και του απεσταλμένου μας, Δημήτρη Κρικέλα στο χωριό Πύλα, ένα από τα τέσσερα χωριά που βρίσκονται μέσα στην «πράσινη γραμμή», δηλαδή στη νεκρή αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ανάμεσα στις κατεχόμενες και τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, η οποία ελέγχεται από… pic.twitter.com/HwxxiB6L7L — Flash.gr (@flashgrofficial) March 7, 2026

Περίπου 1500 χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζουν μαζί, ειρηνικά, στην Πύλα. Και όπως λέει στον FLASH o παπά Μιχάλης, αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα της χριστιανικής διδασκαλίας. «Η βοήθεια που έφτασε στο νησί και από την Ελλάδα είναι για όλο το νησί, όχι μόνο για κάποιους» λέει στον FLASH.

Μήνυμα ενότητας από την Πύλα: Συμβίωση με αγάπη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ο ιερέας του χωριού στην κάμερα του FLASH και τον απεσταλμένο μας Δημήτρη Κρικέλα στέλνει το μήνυμά του. pic.twitter.com/D83H8woYBy — Flash.gr (@flashgrofficial) March 7, 2026

O Τάσος Κασκαρέλης και ο Βύρωνας Καρκίδης ζουν στην Πύλο. Στο χωριό υπάρχει ψυχραιμία για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες καθώς εκτιμούν ότι τόσο οι βάσεις όσο και το ίδιο το νησί δεν πρόκειται να αποτελέσουν στόχους για τους Ιρανούς. «Δε νομίζω να είναι τόσο βλάκες οι Τούρκοι» λέει ο κ. Καρκίδης για το ενδεχόμενο να υπάρξουν ζητήματα ασφαλείας για την Κύπρο από την πλευρά της Τουρκίας.

Οδοιπορικό του FLASH και του απεσταλμένου μας, Δημήτρη Κρικέλα στο χωριό Πύλα. Ψυχραιμία από τους κατοίκους, με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στο νησί. pic.twitter.com/pem5GBssvO — Flash.gr (@flashgrofficial) March 7, 2026

Σε ύψιστη επιφυλακή η Δεκέλεια - τα «μάτια» των Βρετανών

Στη βάση της Δεκέλειας - τη δεύτερη μεγαλύτερη βάση των Βρετανών στην Κύπρο - τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ημέρες ενώ το προσωπικό έχει τεθεί σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας. Πρόκειται για τα «μάτια» των Βρετανών σε όλη την περιοχή με νευραλγικό ρόλο στην ασφάλεια των επικοινωνιών.

Οι αρχές στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε συναγερμό υπό το φόβο τρομοκρατικής απειλής ακόμα και από μεμονωμένα άτομα. Τα τελευταία 24ωρα μάλιστα έγιναν προσαγωγές υπόπτων στη Λευκωσία στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων που γίνονται.