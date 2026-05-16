Ο FLASH στις Σέρρες: Σε ρυθμούς «Ferto» η πόλη - Πυρετώδεις προετοιμασίες στην πατρίδα του Akylas

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην ιδιαίτερη πατρίδα του Έλληνα καλλιτέχνη Akylas, τις Σέρρες, λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision στον μεγάλο Τελικό το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Ο FLASH βρέθηκε στις Σέρρες προκειμένου να βρεθεί κοντά στο μεγάλο πάρτι που έχει οργανωθεί. Ευχή όλων είναι ο Akylas να φέρει μια πολύ καλή θέση για τη χώρα μας και γιατί όχι ακόμη και το τρόπαιο.

Ήδη στην πλατεία Κρονίου δεσπόζει μια γιγαντοοθόνη όπου οι κάτοικοι της πόλης θα χορέψουν ρυθμικά μετά τις 22:00 στον ρυθμό του εκρηκτικού «Ferto». Ο Akylas υπενθυμίζεται ότι θα εμφανιστεί στην 6η θέση ενώ μέχρι στιγμής παραμένει σταθερά τρίτος στην προτίμηση του κοινού, όπως προδίδουν οι στοιχηματικές εταιρείες.

Η δήμαρχος Σερραίων, Βαρβαρα Μητλιόγκα, μίλησε στην κάμερα του FLASH «είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει διαγωνιζόμενος από τις Σέρρες, μετά το 2013 με τον Ηλία από τους KOZA MOSTRA. O Akylas είναι αλήθεια ότι προκάλεσε σε όλους και σε όλη την Ελλάδα μια μεγάλη χαρά. Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι περνάει στον Τελικό κάναμε κάποιες σκέψεις για το πώς μπορούμε να το χαρούμε όλοι μαζί. Αρκετός κόσμος το ήθελε επομένως αποφασίσαμε να στήσουμε τη γιγαντοοθόνη σε ένα πολυσύχναστο σημείο που περνάει πολύς νέος κόσμος».

Επίσης σημείωσε ότι «ο Akylas έχει μεγαλώσει, έχει ανοίξει τα φτερά του, έχει φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει και του ευχόμαστε πραγματικά πολύ καλή επιτυχία και είναι ήδη νικητής της καρδιάς μας».

Στήθηκε χορός προς τιμήν του Akylas

Ο σύλλογος «Ακρίτες Σερρών» έχει ήδη στήσει τον χορό προσκαλώντας κατοίκους αλλά και επισκέπτες να γιορτάσουν μαζί τους τη φαντασμαγορική βραδιά.

O FLASH στις Σέρρες για τη μεγάλη βραδιά του Akylas στην Eurovision / Φωτογραφία Ειρήνη Τάσκου

O FLASH στις Σέρρες για τη μεγάλη βραδιά του Akylas στην Eurovision / Φωτογραφία Ειρήνη Τάσκου

Η μεγάλη βραδιά του Akylas στη Βιέννη

με αντιπάλους κυρίως την Αυστραλία και τη Φινλανδία, το μόνο σίγουρο είναι ότι, το κοινό που βρίσκεται στην αρένα του σταδίου είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδες με την εμφάνιση του Akylas.

Πώς θα ψηφίσετε

Και φέτος, οι τηλεθεατές δεν μπορούν να ψηφίσουν τη χώρα τους, αν παρακολουθούν από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό τους φορέα. Αξίζει να τονιστεί ότι οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να στηρίξουν με τη θετική τους ψήφο την προσπάθεια του Akylas.

Κάθε χρήστης του televoting έχει δυνατότητα έως και 10 ψήφων. Οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων.

Το κοινό μπορεί να ψηφίσει: