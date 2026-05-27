Ο FLASH στο Ευηνοχώρι: Θρήνος πίσω από τις κλειστές πόρτες - Δεκάδες άνθρωποι αποχαιρετούν τη Γωγώ
Η οικογένεια ζήτησε να μείνει μόνη μέσα στο ξωκλήσι
Στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου θα θα πέσει η αυλαία για τη Γωγώ Μαστροκώστα. Στον τόπο που γεννήθηκε και πέρασε χρόνια της ζωής της μέχρι την ενηλκίωση και τη μετκόμισή της στην Αθήνα μετά από την εισαγωγή της στη Γυμναστική Ακαδημία.
Εκεί στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου με δάκρυα στα μάτια οι παλιοί συμμαθητές της, οι συγχωριανοί της, οι συγγενείς που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στην Αθήνα για την εξόδιο ακολουθία, περιμένουν τη δική τους Γωγώ.
Από νωρίς το μεσημέρι έχει προετοιμαστεί το ξωκλήσι να την υποδεχθεί, για να γίνει η ταφή της στο παρακείμενο κοιμητήριο. Η απόφαση της οικογένειας να αναπαυτεί στο χωριό της ήταν ειλημμένη. Σε μία μικρή απόσταση από το πατρικό της σπίτι εκεί που κατοικεί η μητέρα της.
Στον περίβολο βρίσκονται ήδη οι άνθρωποί της, αυτοί που μεγάλωσαν και μεγάλωσε μαζί της.
Στο κοιμητήριο θα παρευρεθούν φίλοι από το Μεσολλόγι και τις γύρω περιοχές.
Ένας από τους συμμαθητές τη Γωγώς Μαστροκώστα μίλησε για εκείνη και τα χρόνια του σχολείου:
Με συγκίνηση και δάκρυα μίλησε για τη Γωγώ η μη΄τερα παλιάς της συμμαθήτριας, που έφερε για να αποχαιρετήσει τη Γωγώ τις αγαπημένες της γαρδένιες:
Στις πέντε και μισή το απόγευμα έφτασε η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα με πομπή από την οικογένειά της, φίλους της που βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία στο Ιερνό Ναό του Ελληνκού. Ο κόσμος είχε πληθύνει και όλοι οι συντοπίτεςτης περίμεναν τη δική τους Γωγώ με δάκρυα στα μάτια.
Ο Τραϊανός Δέλλας στήριζε την κόρη του Βικτώρια, μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία. Συντετριμμένοι και οι δυο τους.
Με κλειστές πόρτες το ξωκλήσι
Δεκάδες άτομα βρίσκονται στον περίβολο, με το κλίμα να είναι βαρύ. Μέσα στο ξωκλήσει τελείται μίας μικρής διάρκειας λειτουργία. Η οικογένεια της γωγώς Μαστροκώστα ζήτησε να κλείσουν οι πόρτες του Αγίου Γεωργίου και να μείνουν μόνο μόνο οι στενοί συγγενείς. Ο θρήνος των συγγενών "τρυπάει" τις κλειστές πόρτες.
Η δυνατή βροχή που ξέσπασε λίγα λεπτά πριν από τις έξι δεν στάθηκε ικανή να κάνει όλους όσοι πήγαν να τιμήσουν τη Γωγώ Μαστροκώστα, να αποχωρήσουν.