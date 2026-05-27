Ο FLASH στο Ευηνοχώρι: Θρήνος πίσω από τις κλειστές πόρτες - Δεκάδες άνθρωποι αποχαιρετούν τη Γωγώ

Στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου θα θα πέσει η αυλαία για τη Γωγώ Μαστροκώστα. Στον τόπο που γεννήθηκε και πέρασε χρόνια της ζωής της μέχρι την ενηλκίωση και τη μετκόμισή της στην Αθήνα μετά από την εισαγωγή της στη Γυμναστική Ακαδημία.

Εκεί στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου με δάκρυα στα μάτια οι παλιοί συμμαθητές της, οι συγχωριανοί της, οι συγγενείς που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στην Αθήνα για την εξόδιο ακολουθία, περιμένουν τη δική τους Γωγώ.

Από νωρίς το μεσημέρι έχει προετοιμαστεί το ξωκλήσι να την υποδεχθεί, για να γίνει η ταφή της στο παρακείμενο κοιμητήριο. Η απόφαση της οικογένειας να αναπαυτεί στο χωριό της ήταν ειλημμένη. Σε μία μικρή απόσταση από το πατρικό της σπίτι εκεί που κατοικεί η μητέρα της.

Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα.



📹 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/3ZGn2veo5d — Flash.gr (@flashgrofficial) May 27, 2026

Στον περίβολο βρίσκονται ήδη οι άνθρωποί της, αυτοί που μεγάλωσαν και μεγάλωσε μαζί της.

Το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα.



📹 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/ROHeyEXv6T — Flash.gr (@flashgrofficial) May 27, 2026

Στο κοιμητήριο θα παρευρεθούν φίλοι από το Μεσολλόγι και τις γύρω περιοχές.

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες ετοιμάζονται να πουν το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα.



📹 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/ense8ti2b8 — Flash.gr (@flashgrofficial) May 27, 2026

Ένας από τους συμμαθητές τη Γωγώς Μαστροκώστα μίλησε για εκείνη και τα χρόνια του σχολείου:

Δηλώσεις συμμαθητή της Μαστροκώστα.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/iGkpUlT1W8 — Flash.gr (@flashgrofficial) May 27, 2026

Με συγκίνηση και δάκρυα μίλησε για τη Γωγώ η μη΄τερα παλιάς της συμμαθήτριας, που έφερε για να αποχαιρετήσει τη Γωγώ τις αγαπημένες της γαρδένιες:

Δηλώσεις συγχωριανής της Μαστροκώστα.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/r9d89qcfj5 — Flash.gr (@flashgrofficial) May 27, 2026

Στις πέντε και μισή το απόγευμα έφτασε η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα με πομπή από την οικογένειά της, φίλους της που βρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία στο Ιερνό Ναό του Ελληνκού. Ο κόσμος είχε πληθύνει και όλοι οι συντοπίτεςτης περίμεναν τη δική τους Γωγώ με δάκρυα στα μάτια.

Η άφιξη της σωρού της Γωγώς Μαστροκώστα.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/LSiN3k187n — Flash.gr (@flashgrofficial) May 27, 2026

Ο Τραϊανός Δέλλας στήριζε την κόρη του Βικτώρια, μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία. Συντετριμμένοι και οι δυο τους.

Θλίψη στην κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/QMZ6dl3gxk — Flash.gr (@flashgrofficial) May 27, 2026

Με κλειστές πόρτες το ξωκλήσι

Δεκάδες άτομα βρίσκονται στον περίβολο, με το κλίμα να είναι βαρύ. Μέσα στο ξωκλήσει τελείται μίας μικρής διάρκειας λειτουργία. Η οικογένεια της γωγώς Μαστροκώστα ζήτησε να κλείσουν οι πόρτες του Αγίου Γεωργίου και να μείνουν μόνο μόνο οι στενοί συγγενείς. Ο θρήνος των συγγενών "τρυπάει" τις κλειστές πόρτες.

Η δυνατή βροχή που ξέσπασε λίγα λεπτά πριν από τις έξι δεν στάθηκε ικανή να κάνει όλους όσοι πήγαν να τιμήσουν τη Γωγώ Μαστροκώστα, να αποχωρήσουν.