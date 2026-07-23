Ο FLASH στο Γηροκομείο Αθηνών: Τι αποκαλύπτουν όσοι έζησαν δίπλα στη Μαίρη Λίντα

Ρεπορτάζ: Σωτήρης Σέχου

Θλίψη σκόρπισε ο θάνατος της σπουδαίας τραγουδίστριας, Μαίρης Λίντα που έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου, σε ηλικία 91 ετών. Μετά από επιθυμία της ίδιας της μεγάλης ερμηνεύτριας, η εξόδιος ακολουθία της θα πραγματοποιηθεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται εντός του Γηροκομείου Αθηνών.

Η ζωή στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου η ίδια είχε επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια, είναι διαφορετική μετά την απώλεια της. Ο FLASH βρέθηκε στο σημείο όπου η μεγάλη ερμηνεύτρια έζησε τις τελευταίες της στιγμές και μίλησε με τον Γενικό Διευθυντή αλλά και τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, που στάθηκαν στο πλάι της μέχρι το τέλος.

Ο Κωνσταντίνος Σολδάτος, Γενικός Διευθυντής του Γηροκομείου Αθηνών, μιλάει στον FLASH για την ιδιαίτερη προσωπικότητα της σπουδαίας ερμηνεύτριας αλλά και για την αδυναμία που είχε στην μοναχοκόρη της, Ευαγγελία.

Ο Κωνσταντίνος Σολδάτος, ο γενικός διευθυντής Γηροκομείου Αθηνών, μιλάει για την Μαίρη Λίντα. pic.twitter.com/vTKdAFEaro — Flash.gr (@flashgrofficial) July 23, 2026

Ο Σπύρος Χαμακιώτης, Πρόεδρος του Ιδρύματος που την ζούσε και αυτός καθημερινά, αναφέρει ανάμεσα σε άλλα, πως η Μαίρη Λίντα, έκανε τους πάντες να γελάνε με το ανεξάντλητο χιούμορ της , ενώ δεν σταμάτησε να τραγουδάει μέχρι και λίγους μήνες πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ο Σπύρος Χαμακιώτης, ο Πρόεδρος του Γηροκομείου Αθηνών, μιλάει για την Μαίρι Λίντα. pic.twitter.com/vceX9buBvn — Flash.gr (@flashgrofficial) July 23, 2026

Η κηδεία της τραγουδίστριας, θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, εντός του Γηροκομείου Αθηνών, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα προσωπικά της αντικείμενα θα παραμείνουν στον χώρο του Ιδρύματος, εκεί όπου η ίδια η Μαίρη Λίντα θέλησε να ζήσει μέχρι το τέλος.

Δείτε το βίντεο με τα προσωπικά της αντικείμενα: