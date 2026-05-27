Ο FLASH στoν Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας: Όλοι εκεί για το τελευταίο αντίο στη Γωγώ (βίντεο - φωτό)
Πλήθος κόσμου και διάσημων παρευρίσκονται στην Αγία Τριάδα για το ύστατο χαίρε στη φίλη τους που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή...
Αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό οι διάσημοι φίλοι της Γωγώ Μαστροκώστα από τον καλλιτεχνικό, αλλά και τον αθλητικό χώρο δίνουν το παρών στο τελευταίο αντίο. Πρώτοι έφτασαν στον χώρο ο Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του Βικτώρια.
Ο Αντώνης Ρέμος κατέφθασε συνοδευόμενος από την Υβόννη Μπόσνιακ και λίγο μετά ήρθε ο Βασίλης Μπισμπίκης με τη Δέσποινα Βανδή που την άφησε να μπει στην εκκλησία και εκείνος έμεινε έξω γιατί ήταν άσχημα ψυχολογικά. Τη νεκρώσιμη ακολουθία παρακολουθούν ο Νίκος Κουρκούλης με την Κέλλυ Κελεκίδου, ο Ίλια Ίβιτς με την Ελένη Πετρουλάκη, ο Χάρης Σιανίδης, η Ιωάννα Λίλλη, ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο Τρύφωνας Σαμαράς, η Μαρί Κυριακού, ο Κώστας Μανωλάς, ο Τάκης Φύσσας, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, ο Λεωνίδας Βόκολος, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο Σταύρος Τζιωρτζόπουλος, ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο Κώστας Καπετανίδης, ο Γιώργος Τζαβέλλας, η Βίκυ Κάβουρα, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο Ντέμης Νικολαΐδης...