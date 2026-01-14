Ο Φλικ σχολιάζει την έξοδο Αλόνσο από την Ρεάλ και στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης για το μέλλον του

Ο Χάνσι Φλικ κλήθηκε να τοποθετηθεί για την απομάκρυνση του Τσάβι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης και επέλεξε έναν ήπιο και απόλυτα σεβαστικό τόνο. Στη συνέντευξη τύπου για τον επικείμενο αγώνα της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Ράσινγκ Σανταντέρ του Κόπα Ντελ Ρέι στις 15/1 22:00, ο Γερμανός τεχνικός ρωτήθηκε για την πρόωρη απόλυση του συναδέλφου του και την γενικότερη κατάσταση στον σύλλογο της Μαδρίτης.

Ο προπονητής των μπλαουγκράνα υπογράμμισε ότι τέτοιες αποφάσεις αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας στο υψηλό επίπεδο του ποδοσφαίρου. Ο Φλικ στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία του Βάσκου συναδέλφου του, με τον οποίο γνωρίζεται από τα χρόνια τους στη Γερμανία, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν προπονητή με ξεκάθαρη φιλοσοφία και σημαντικές προοπτικές.

🗣️ Hansi Flick: “Xabi Alonso? This is football and it’s not my business.



What I can say is that I have a really good relationship with Xabi, we met in Leverkusen when I was the NT coach.



Όπως ανέφερε, είναι βέβαιος ότι ο Αλόνσο δεν θα μείνει για πολύ εκτός πάγκων και σύντομα θα βρει νέο σύλλογο για να συνεχίσει την καριέρα του: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και δεν είναι δική μου υπόθεση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχω καλή σχέση με τον Τσάμπι συναντηθήκαμε στο Λεβερκούζεν και παραμένουμε σε επαφή. Είναι ποδόσφαιρο και του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα έχει ένα σπουδαίο πρότζεκτ για τον ίδιο και το τεχνικό του τιμ. Είναι ποδόσφαιρο και πρέπει να προχωράμε, αλλά είναι εξαιρετικός προπονητής και έχει μεγάλο μέλλον».

Παράλληλα, ο Φλικ απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις εσωτερικές αποφάσεις της Ρεάλ, σημειώνοντας πως κάθε ομάδα λειτουργεί με τα δικά της δεδομένα και στόχους.

Αναφερόμενος γενικότερα στο επάγγελμα του προπονητή, επισήμανε ότι η πίεση και η αβεβαιότητα είναι πάντα παρούσες, ειδικά σε συλλόγους με μεγάλες απαιτήσεις, τονίζοντας πως στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.

«Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Ο σύλλογος πρέπει να πιστεύει σε εσένα και το ίδιο και η ομάδα. Όσοι παίρνουν τις αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουν, και η Ρεάλ Μαδρίτης το έκανε με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν είναι δικό μου θέμα. Η δουλειά του προπονητή είναι πολύ περίπλοκη· έχουμε πολλές ευθύνες, αλλά στο τέλος είναι μέρος της δουλειάς μας και πρέπει να ζούμε με αυτό».