Ο Φλικ ξέφυγε μετά το «buzzer beater» της Μπαρτσελόνα - Χειρονομία που προκάλεσε αντιδράσεις (pic)

Η Μπαρτσελόνα χρειάστηκε να… αγγίξει τα όριά της για να κάμψει την αντίσταση της Χιρόνα, επικρατώντας με 2-1 χάρη στο γκολ του Ρόναλντ Αραούχο στην εκπνοή. Ένα «buzzer beater» που έφερε έκρηξη συναισθημάτων στο «Μονζουίκ», λίγες ημέρες πριν από την ευρωπαϊκή της μάχη με τον Ολυμπιακό στο Champions League.



Την παράσταση, ωστόσο, δεν έκλεψε μόνο ο Ουρουγουανός αμυντικός, αλλά και ο Χάνσι Φλικ o οποίος λίγα λεπτά νωρίτερα είχε αποβληθεί. Ο Γερμανός τεχνικός, σε μια στιγμή απόλυτης έντασης και ανακούφισης, ξέσπασε με έναν τρόπο που δεν πέρασε απαρατήρητος από τις κάμερες. Καθώς πανηγύριζε το νικητήριο τέρμα, έκανε μία άσεμνη χειρονομία.

PRINTSCREEN



Στο φόντο του στιγμιότυπου φαίνεται και ο Ραφίνια, να πανηγυρίζει με τη δική του έξαλλη ενέργεια, αποτυπώνοντας το πάθος που επικρατούσε στον πάγκο των «μπλαουγκράνα».

Με αυτή τη νίκη, η Μπαρτσελόνα έφτασε τους 22 βαθμούς και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της La Liga, ξεπερνώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης που έχει έναν αγώνα λιγότερο. Αντίθετα, η Χιρόνα έμεινε καθηλωμένη στους έξι βαθμούς και συνεχίζει να αναζητά λύσεις για να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις.