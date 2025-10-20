Ο Φλικ υποκλίθηκε στο επιθετικό ταλέντο του Ολυμπιακού - Έφερε ως παράδειγμα το ματς στο Emirates

Η Μπαρτσελόνα προέρχεται από τη δύσκολη νίκη επί της Χιρόνα, της οποίας κατάφερε να επικρατήσει 2-1 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του Ρόναλντ Αραούχο. Χωρίς χρόνο, η ομάδα του Χάνσκι Φλικ ξεκίνησε από την Κυριακή (19/10) την προετοιμασία της για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό (21/10, 19:45), ο οποίος έχει πλέον καθοριστικό χαρακτήρα για τους Καταλανούς, μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη αγωνιστική.





Ενόψει της αναμέτρησης με τους «ερυθρόλευκους», ο Χάνσι Φλικ κλήθηκε να μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου, με τον Γερμανό τεχνικό να πλέκει το εγκώμιο της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.





«Έχουν καλή επίθεση. Τα στατιστικά λένε ότι είναι μια από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες. Αρκεί να κοιτάξεις τον αγώνα εναντίον της Άρσεναλ, όπου είχαν πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε αυτές τις καταστάσεις. Έχουν καλούς παίκτες και ένα πλάνο για να παίξουν, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μαζί τους», ανέφερε στην πρώτη του τοποθέτηση ο Φλικ και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις απουσίες που θα έχει η Μπαρτσελόνα, επιβεβαιώνοντας πως ο Φεράν Τόρες δεν θα χρησιμοποιηθεί κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

«Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει ο Φεράν Τόρες να παίξει στο Clásico, όπως και ο Ραφίνια. Αυτό ελπίζουμε. Τελικά, όταν επέστρεψε από την εθνική ομάδα, είδαμε ότι η κατάσταση ήταν λίγο δύσκολη, όχι πολύ, αλλά πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, και το να παίξει αύριο θα αποτελούσε ρίσκο. Θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις την Πέμπτη και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η κατάσταση έχει να κάνει με τη φροντίδα των παικτών. Είναι δύσκολο, αλλά αργότερα όλοι θα επιστρέψουν και θα έχουμε μια νέα κατάσταση», τόνισε χαρακτηριστικά.