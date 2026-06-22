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Σπορ Μπάσκετ Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός Euroleague

Ο Φουρνιέ κράτησε τον λόγο του - Η αλλαγή στο μούσι του για την κατάκτηση της EuroLeague

Ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψε στον αγαπημένο του μπαρμπέρη και έκανε πράξη ένα ιδιαίτερο στοίχημα που είχε δώσει.

Eurokinissi
Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

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Ο Εβάν Φουρνιέ απέδειξε πως όταν δίνει τον λόγο του, τον κρατά. Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού προχώρησε σε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή του, εκπληρώνοντας μια υπόσχεση που είχε δώσει πριν από μερικούς μήνες.

Όλα ξεκίνησαν τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στον μπαρμπέρη του. Τότε, ο κομμωτής του είχε βάλει ένα ιδιαίτερο στοίχημα: αν ο Ολυμπιακός κατακτούσε τη EuroLeague, θα είχε την ελευθερία να πειράξει το μούσι του όπως εκείνος επιθυμούσε.

Αρχικά ο Φουρνιέ εμφανίστηκε διστακτικός στην ιδέα, ωστόσο τελικά αποδέχθηκε την πρόκληση, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε αλλαγή θα γινόταν μετά το τέλος των αγωνιστικών του υποχρεώσεων.

Με τη σεζόν να έχει πλέον ολοκληρωθεί και τους «ερυθρόλευκους» να έχουν φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, ήρθε η ώρα να τηρηθεί η συμφωνία. Ο Γάλλος γκαρντ κάθισε ξανά στην καρέκλα του μπαρμπέρη και άφησε τον ίδιο να υλοποιήσει το σχέδιό του, παρουσιάζοντας ένα εντελώς διαφορετικό look.

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Σπορ Μπάσκετ Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός Euroleague

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