O Φουρνιέ ξετρελάθηκε με τα τρίγωνα Πανοράματος και ψάχνει να βρει κατάστημα στην Αθήνα (pic)

Ο Εβάν Φουρνιέ φαίνεται όμως πως εξελίσσεται και σε δεινό λάτρη της ελληνικής γαστρονομίας. Με αφορμή την παρουσία της ερυθρόλευκης αποστολής στη Θεσσαλονίκη, για την αναμέτρηση με τον Άρη, ο Γάλλος σούπερ σταρ δεν έχασε την ευκαιρία να δοκιμάσει την τοπική σπεσιαλιτέ, τα περίφημα τρίγωνα Πανοράματος.

Το παραδοσιακό γλυκό φαίνεται πως ενθουσίασε τον Γάλλο οποίος με το γνώριμο αυθόρμητο στυλ του στα social media, ζήτησε βοήθεια μέσω του Χ (twitter). Συγκεκριμένα ρώτησε αν υπάρχει κάποιο ζαχαροπλαστείο στην πρωτεύουσα που να προσφέρει το πασίγνωστο γλυκό σε ποιότητα ανάλογη εκείνης της Θεσσαλονίκης.

I need an address in Athens that makes trigona as good as in Thessaloniki. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 4, 2026

Η κίνηση αυτή του Φουρνιέ δείχνει για ακόμη μια φορά πόσο γρήγορα έχει εγκλιματιστεί στην ελληνική πραγματικότητα, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή στη χώρα μας. Πλέον, το «μπαλάκι» πέφτει στους φιλάθλους του Ολυμπιακού (και όχι μόνο), οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει το δικό τους... scouting για να βρουν στον Γάλλο σταρ το καλύτερο ζαχαροπλαστείο με τρίγωνα Πανοράματος στην Αθήνα.