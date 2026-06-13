Ο «φρέσκος» κανονισμός «mistaken identity», έκανε το ντεμπούτο του στο φετινό Μουντιάλ

Κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου αγώνα των ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026, οι συνδιοργανωτές του τουρνουά έγιναν οι πρώτοι που επωφελήθηκαν από έναν νέο κανονισμό που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη διοργάνωση.

Στο 55ο λεπτό, ο αρχηγός των ΗΠΑ, Τιμ Ριμ, φάνηκε να κάνει σκληρό μαρκάρισμα στον επιθετικό της Παραγουάης, Μιγκέλ Αλμιρόν με αποτέλεσμα ο τελευταίος να πέσει στο έδαφος. Ο διαιτητής Ντάνι Μάκελι θεώρησε αρχικά ότι υπήρξε παράβαση και έδειξε κίτρινη κάρτα στον Ριμ .

Ωστόσο, το VAR παρενέβη και κάλεσε τον Ολλανδό διαιτητή να εξετάσει ξανά τη φάση στην οθόνη. Μετά από προσεκτική αξιολόγηση, ο Μάκελι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Αλμιρόν είχε προσποιηθεί την επαφή, επιχειρώντας να παραπλανήσει τον διαιτητή.

Εν τέλει, χάρη στον νέο κανονισμό «mistaken identity», η αρχική απόφαση μπορούσε να ανατραπεί. Έτσι, η κίτρινη κάρτα αφαιρέθηκε από τον Ριμ και δόθηκε τελικά στον Αλμιρόν για θέατρο.

Δείτε τη φάση