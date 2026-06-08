Ο Γάλλος σταρ Πάτρικ Μπριέλ υπό κράτηση για υποθέσεις σεξουαλικής βίας - Τι εξετάζουν οι αρχές

Ο εβραιο-αλγερινής καταγωγής τραγουδιστής και ηθοποιός Πατρίκ Μπριέλ, ο οποίος έχει μια σειρά από άλμπουμ με κορυφαίες πωλήσεις και εμφανίσεις σε περισσότερες από 40 ταινίες, τέθηκε τη Δευτέρα υπό κράτηση στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης καταγγελιών για σεξουαλική βία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της Ναντέρ.

Ο 67χρονος καλλιτέχνης εξετάζεται από τη δικαστική αστυνομία στο Παρίσι, όπου καλείται να δώσει εξηγήσεις για σειρά υποθέσεων - περίπου δέκα μηνύσεις για σεξουαλική βία- που έχουν συγκεντρωθεί πλέον στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η κράτηση μπορεί να διαρκέσει έως 48 ώρες, με τις αρχές να εξετάζουν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Οι καταγγελίες και το εύρος των υποθέσεων



Οι μηνύσεις που έχουν κατατεθεί σε βάρος του αφορούν διαφορετικά περιστατικά, τα οποία φέρονται να εκτείνονται σε διάστημα άνω της δεκαετίας.

Πρόκειται κυρίως για τις καταγγελίες της Ντανιέλα Έλστνερ για απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση το 1997 στο Ακαπούλκο, μιας δημοσιογράφου για απόπειρα βιασμού το 2000 στο Μονακό, μιας μήνυσης για γεγονότα του 2001, μιας υπαλλήλου της δισκογραφικής εταιρείας του Μπρυέλ για δύο σεξουαλικές επιθέσεις το 2002 και το 2003, καθώς και μιας καταγγελίας για βιασμό το 2012 σε φεστιβάλ κινηματογράφου στη Ντινάρ.

Η υπόθεση αυτή μεταφέρθηκε από την εισαγγελία του Σαιν-Μαλό σε εκείνη της Ναντέρ, σύμφωνα με δικαστική πηγή που επικαλείται το franceinfo.



Όπως διευκρινίζει η εισαγγελία της Ναντέρ, έχει προστεθεί επίσης επίσημη καταγγελία από τις βελγικές αρχές στις αρχές Ιουνίου, που αφορά υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης το 2010 στις Βρυξέλλες, σε βάρος γυναίκας 40 ετών.

Συνολικά, ο τραγουδιστής πρόκειται να εξεταστεί για υποθέσεις που αφορούν 13 φερόμενα θύματα. Η καταγγελία με παράσταση πολιτικής αγωγής για βιασμό της παρουσιάστριας Φλαβί Φλαμέν δεν θα εξεταστεί σε αυτή τη φάση.

Το ίδιο ισχύει και για υποθέσεις που ήταν ήδη γνωστές στην εισαγγελία της Ναντέρ: εκείνες που είχαν κατατεθεί το 2019 στο πλαίσιο της λεγόμενης υπόθεσης «μασέρ», η οποία τέθηκε στο αρχείο τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς και η καταγγελία της Οφελί Φαζφέρ για βιασμό και σεξουαλική επίθεση το 2015 στο Λ’Ιλ-συρ-λα-Σοργκ (Βωκλύζ). Ωστόσο, η έρευνα σε αυτόν τον φάκελο έχει επαναληφθεί, παρά την προηγούμενη αρχειοθέτηση του 2022.

Η νομική θέση του καλλιτέχνη



Ο Πάτρικ Μπριέλ αρνείται τις κατηγορίες και εξακολουθεί να θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, οι αρχές θα αποφασίσουν εάν θα αφεθεί ελεύθερος ή αν θα παραπεμφθεί ενώπιον δικαστικού λειτουργού για περαιτέρω διαδικασία.

«Είχε εδώ και εβδομάδες δηλώσει ότι είναι διαθέσιμος στη δικαιοσύνη, ώστε να απαντήσει επιτέλους στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας», ανέφεραν οι δικηγόροι του, σύμφωνα με το BFMTV, μετά την ανακοίνωση της κράτησής του. «Θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των ανακριτών και θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να αποδείξει την αθωότητά του».

Επιπτώσεις στην καριέρα του



Η υπόθεση έχει ήδη άμεσο αντίκτυπο στις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Οι τελευταίες παραστάσεις θεατρικής παραγωγής στην οποία συμμετείχε στο Παρίσι ακυρώθηκαν, ενώ αποσύρθηκε και μεγάλο μέρος της προγραμματισμένης περιοδείας του. Ωστόσο, αρκετές άλλες συναυλίες παραμένουν προς το παρόν προγραμματισμένες για το φθινόπωρο.

Στον Καναδά, οι εμφανίσεις του στο Μόντρεαλ ακυρώθηκαν από τον τοπικό διοργανωτή, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από την καλλιτεχνική ομάδα Les Enfoirés με την οποία έδινε φιλανθρωπικές παραστάσεις από το 1993.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης καταγγελιών σεξουαλικής βίας, καθώς και με τον ρόλο που πρέπει να έχουν οι πολιτιστικοί φορείς και οι διοργανωτές όταν συνεργάζονται με πρόσωπα που τελούν υπό δικαστική διερεύνηση.

Παράλληλα, περισσότερες από 47.000 υπογραφές συγκεντρώθηκαν σε αίτημα για την ακύρωση των εμφανίσεών του Μπριέλ, ενώ φεμινιστικές οργανώσεις και τοπικές Αρχές στη Γαλλία ζήτησαν να μην ανεβαίνει στη σκηνή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Υπογραμμίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί καμία δικαστική απόφαση σχετικά με τις καταγγελίες, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται.

Μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή

Σε δημόσιες δηλώσεις του μέσω κοινωνικών δικτύων ο καλλιτέχνης έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει εξαναγκάσει καμία γυναίκα» σε σεξουαλικές περιπτύξεις μαζί του και εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη γαλλική Δικαιοσύνη. «Δεν έχω αναγκάσει ποτέ μια γυναίκα», έγραψε ο Μπριέλ σε μια δήλωση που κοινοποιήθηκε στη σελίδα του στο Instagram. «Και αν έχω πληγώσει κάποια, το μετανιώνω ειλικρινά».

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συγκεντρώνουν και να αξιολογούν το σύνολο των καταγγελιών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κρίνει την πορεία της υπόθεσης, τόσο σε δικαστικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο για τον Γάλλο καλλιτέχνη.

«Επί εβδομάδες, πολλές φωνές ζητούν τη δημόσια καταδίκη μου, χωρίς δίκη, σαν να έφτανε ο τεράστιος αριθμός των κατηγοριών για να αποδειχθεί η αλήθεια. Θα εξαρτηθεί από το δικαστικό σύστημα, στο οποίο έχω απόλυτη πίστη, να ρίξω φως σε αυτές τις κατηγορίες. το έχει κάνει στο παρελθόν. Θα πολεμήσω ενώπιόν του για να υπερασπιστώ την αλήθεια» έχει δηλώσει ο ίδιος ο οποίος είναι και επαγγελματίας παίκτης πόκερ.

Με πληροφορίες από το franceinfo.fr